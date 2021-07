Una celebración de reflexión y reafirmación

El Proyecto Especial Bicentenario, organismo rector de las actividades de conmemoración por los 200 años de la independencia del Perú, adscrito al Ministerio de Cultura de ese país, ha marcado la línea para recordar este hito histórico como una oportunidad para el Perú, una oportunidad para imaginar y construir el “país que imaginan”, buscando reafirmar los mejores valores de los peruanos y las peruanas y a través de 6 ejes centrales: integridad, igualdad de oportunidades, el diálogo y la reconciliación, la búsqueda de la sostenibilidad, la integración y la competitividad, y reforzar la identidad y diversidad.

Para lograr ese objetivo, el Proyecto ha organizado conversatorios de diversos temas, cabildos en los que han participado ciudadanos que se desempeñan en actividades diferentes, clases magistrales, exposiciones, entre otras actividades que tienen el objetivo de lograr acuerdos y encuentros para continuar avanzando.

Esta agenda no incluye solamente a la ciudadanía residente dentro del Perú, por el contrario, ha sumado a otros países y a la comunidad peruana residente en el exterior, con una amplia agenda de actividades a escala internacional. Esta agenda ha sido dirigida por el Grupo Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que ha trabajado de la mano con el Proyecto para tener un nutrido plan de actividades alrededor del mundo.

Hoy, es el día central del Bicentenario del Perú, una fecha para celebrar todo lo bueno que han creado los peruanos y peruanas a lo largo de la historia. Es el momento para que todos los que quieren y respetan al Perú se unan y adopten una “actitud bicentenario” de fiesta, de acción y de esperanza.

Tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador Rómulo Acurio, presidente del Grupo Bicentenario de la Cancillería peruana, quien nos brindó algunos detalles de la agenda internacional de actividades.

¿Cuáles son los objetivos de las actividades del Bicentenario del Perú?

Las actividades por la conmemoración del Bicentenario del Perú buscan reflexión y reafirmación.

Una reflexión sobre la historia de peruanos y peruanas sobre un carácter ancestral, sobre su complejidad, su diversidad, y en general, sobre lo bueno que han sabido hacer a pesar de las adversidades del pasado y las dificultades del presente.

Eso significa reafirmar y recordar todos los aspectos: creatividad, ingenio, talento y todo lo que tiene que ver con el sentido de la celebración familiar comunitaria. Con mucho énfasis, lo que buscamos hacer es una reafirmación de los mejores valores de los peruanos y las peruanas: valores de sacrificio, trabajo, entrega, solidaridad, integridad y honestidad.

También, desde la Cancillería, queremos apoyar el relanzamiento de la imagen del Perú en el extranjero, después de esta época de malas noticias por la pandemia y ayudar a reconectar a la comunidad peruana que reside en el extranjero con su propio país con un ánimo bicentenario, es decir, de celebración, reflexivo y de reafirmación de los valores.

Es una celebración muy humana…

Con todas las dificultades que nuestros países están afrontando, el Perú no podía recibir su Bicentenario de manera frívola, es decir, simplemente hacer una gran fiesta. No se puede simplemente “celebrar”, porque a pesar de que sin duda han ocurrido muchas cosas buenas, nuestro país tiene todavía muchos desafíos de inclusión, de combatir la pobreza, entre otros aspectos pendientes.

Por eso, desde el inicio supimos que tenía que ser una conmemoración reflexiva que se resume en los seis ejes del Bicentenario: integridad; igualdad de oportunidades; diálogo y reconciliación; sostenibilidad; integración y competitividad; e identidad y diversidad.

¿Esta conmemoración se dará a escala mundial?

Sí, todas nuestras Embajadas y Consulados en el mundo están realizando diversas actividades en sus jurisdicciones, como festivales de cocina, pasacalles, flashmobs, entre otros. Asimismo, el Voluntariado Bicentenario, que es una organización creada en Lima, se ha extendido al extranjero y ha desarrollado y programado muchas experiencias.

En total, la agenda bicentenario recoge el ánimo conmemorativo de las embajadas residentes en el Perú a través del programa Países Amigos del Bicentenario. Como parte de ese programa tenemos una lista de 111 actividades de 35 embajadas, entre ellas actividades de la Embajada de Colombia en el Perú.

¿Qué actividades resaltaría?

Entre otras, el Perú fue el país invitado de honor en el Festival de Cine de Guadalajara y hubo copatrocinio de la Cancillería en la exhibición “Antiguas civilizaciones de los Andes”, itinerante en China.

También se tiene prevista la participación central del Perú en los siguientes eventos: exposición “Enchanted: Visual Histories of the Central Andes”, en The Menil Museum, del 30 de julio al 14 de noviembre de 2021; Festival de Cine de Biarritz, como invitado de honor, en setiembre de 2021.

Además, ese mismo mes será la exposición “Libros y autores del Virreinato de Perú” y habrá un pabellón del Perú en la Exposición Universal de Dubái, desde octubre de 2021 hasta marzo 2022.

Adicionalmente, el Perú será invitado de honor en la Feria de Libro de Guadalajara, en noviembre de 2021; habrá una exhibición sobre el Perú antiguo en el nuevo Humboldt Forum, en Berlín, en el cuarto trimestre; también habrá una exposición de fotografía de la colección “Mulder” en Casa América Madrid; una exposición del Perú antiguo en el Museo Británico, del 11 de noviembre 2021 a febrero de 2022; habrá por primera vez un pesebre peruano en la Plaza San Pedro, de la Ciudad del Vaticano, en diciembre de 2021); Perú será Invitado de Honor del Festival de Cine de Málaga, en junio de 2022, y tendrá una participación especial en la Bienal de Arte de Venecia, desde abril hasta noviembre de 2022).

¿También hay actividades virtuales?

Por supuesto. La celebración del Bicentenario del Perú cuenta con una campaña digital que es inédita porque tiene una difusión simultánea en todo el mundo, con contenidos audiovisuales originales que van en la línea de los propósitos de la conmemoración. Allí hay videos conmovedores de historias de vida de peruanos y peruanas, contenidos muy potentes de reflexión sobre la cultura peruana.

También hay una selección de lo mejor del Gran Teatro Nacional del Perú con los mejores espectáculos de los últimos tres años, en una versión resumida; hay otro video muy bonito sobre la construcción del que será uno, si no el más grande museo de América Latina: el Museo Nacional del Perú (MUNA), y otra serie de videos originales que preparó el Ministerio del Ambiente del Perú sobre los desafíos de conservación, protección y valorización de la biodiversidad peruana, que es una de las más ricas del mundo.

Esta campaña digital también contiene los elementos de promoción de Promperú en torno a la idea de “Despierta en el Perú”, que es el nombre del eslogan con el que busca relanzar el destino como un lugar de interés a medida que salimos de la pandemia.