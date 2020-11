Con Utopía, la Universidad de La Salle, desde hace 10 años, ha buscado impactar las dinámicas sociales, políticas y productivas de los territorios.

Un país que se debate entre diferentes posturas para construir paz necesita centrarse en las personas y en sus condiciones como criterio para edificar desde abajo un proyecto de país. Esa fue la ruta asumida por la Universidad de La Salle para allanar, a partir de las realidades humanas de los jóvenes colombianos, una nueva forma de contribuir significativamente a la transformación de un país donde la diversidad y la pluralidad sean apuestas ético-políticas forjadas en el diálogo.

Este ideario, que nos ha acompañado durante 56 años de itinerario y compromiso con la educación superior, expresa nuestra valoración por la dignidad de cada uno de los colombianos, porque en cada persona se devela un proyecto único y un compromiso inédito con la humanidad entera. Bien sabemos que la universidad es un espacio cosmopolita en el que se reconoce y se trabaja por la transformación de los territorios con una mirada que relaciona lo local y lo global.

Así también lo hemos manifestado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2021-2026 de nuestra universidad. En él la comunidad académica plasmó como elementos centrales de la visión: la excelencia en las trayectorias formativas, el conocimiento que transforma, el impacto en los territorios rurales y el compromiso con el desarrollo al servicio de la vida; considerando estos retos como oportunidades para contribuir a mejorar la existencia de todos, especialmente de los más vulnerables.

Pero esto no se logra si en la comunidad educativa universitaria y en cada uno de sus miembros, en particular, no habita la esperanza, que es capaz de superar las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos que vivimos. La esperanza, entonces, se convierte en motor que inspira, moviliza e impulsa la búsqueda de ideales grandes y sublimes.

Esta búsqueda nos conduce al diseño y a la gestión de experiencias educativas que transformen la vida, como el caso de Utopía, un proyecto dirigido a jóvenes campesinos, especialmente de las zonas afectadas por la violencia. Con Utopía, la Universidad de La Salle, desde hace diez años, ha buscado impactar las dinámicas sociales, políticas y productivas de los territorios, al tenor del desarrollo humano integral y sustentable, a través de la formación de nuevas generaciones de jóvenes profesionales, líderes de la ruralidad y signos de una esperanza capaz de generar sueños, sueños que impulsan proyectos que cambian la vida de las personas.

