“Valledupar crece con hitos de ciudad”

Mello Castro González, alcalde de Valledupar. Foto: Bryan Cuadro

¿Cuáles son los principales retos que presenta Valledupar?

Seguir proyectándose como una ciudad turística. Hemos avanzado mucho con la construcción de espacios culturales y monumentos que se convierten en atractivos turísticos para todos los que desean conocer nuestra historia. Hemos pasado del turismo del festival, Semana Santa y la fiesta del 6 de enero, a impulsar el turismo étnico porque en muchas partes del mundo existe un interés por conocer la historia ancestral de nuestros indígenas. Y ese reto se suma a otro: fortalecer lo turístico nos permite mejorar la economía, golpeada muy fuerte en nuestro gobierno por la pandemia; como ocurrió en otras partes del mundo.

¿Cómo solucionaron esas problemáticas?

Valledupar ha venido renaciendo. Ha sido un proceso lento, pero hemos ido seguros, aun enfrentando las críticas. Desde el principio de nuestro gobierno creamos la Secretaría de Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo, con el propósito de encontrar los caminos con distintos sectores que nos permitan seguir creciendo tanto en lo local como lo nacional. Como ciudad intermedia, con la Secretaría la hemos impulsado, respaldando y fomentando proyectos en el sector de agroindustria, turismo y emprendimiento, y más porque después de la pandemia había que reponerse. Y lo hicimos con ferias de emprendimiento donde más de 750 emprendedores visibilizaban sus ideas de negocio.

¿Cómo avanzó la ciudad en términos de infraestructura en su período?

Obras de ciudad, hitos de ciudad; así denominamos lo que dejamos en infraestructura. Muchas obras construidas, otras que dejo en curso por los tiempos tras la pandemia. Ahí está el Centro de Bienestar Animal, el segundo del Caribe y cuarto del país; el Ecoparque del río Guatapurí, el alcantarillado pluvial, el SENA Étnico, la Estación de Bomberos, un pabellón de carnes en el Mercado Público con la reglamentación Invima, la Policía Metropolitana y la Plaza Cultural de Villa Miriam, entre otros.

¿En qué puntos sobresale Valledupar en el ámbito nacional?

Valledupar es encantadora. Pero no solo su música vallenata la hace resaltar. Es cuna de grandes poetas y literatos. Nosotros los vallenatos, con calidez y hospitalidad, abrimos las puertas para recibir a cualquiera con un abrazo sincero y una sonrisa en el rostro. Sus tradiciones y costumbres, transmitidas de generación en generación, hacen que este lugar sea un refugio lleno de tradición y amor. Y no podemos dejar pasar su exquisita gastronomía, como unas deliciosas arepas de queso y su carne molida. Es más, no hay tristeza que no puedan lavar las frías aguas del Guatapurí. Todo esto ha hecho que hoy Valledupar sea un destino turístico, sede de grandes eventos y una ciudad que va pa’lante.

¿De qué forma describiría al Valledupar que recibió y al que entregará al terminar su período de alcalde?

Valledupar es y será una ciudad que sigue creciendo, nunca se ha detenido. Por el contrario, ha sabido afrontar las adversidades para mantenerse consolidada como una tierra próspera. Dejamos la huella de obras que contribuyen en lo social, turístico, educativo y bienestar de nuestra gente.

¿Qué logros destaca de su gestión como alcalde?

Consolidar obras de ciudad. Primero, entender que en mis dos últimos años al frente del municipio, hemos trabajado a un ritmo acelerado porque la pandemia nos frenó los dos primeros. El logro estuvo en resolver aquellas obras que por más de 30 o 40 años nuestra gente esperó. Ahí está el Sistema de Transporte Público operando. La Plaza de Vendedores que se construye en el antiguo lote del Idema que por años fue un dolor de cabeza.

Revivimos la sede San Martín del Hospital Eduardo Arredondo Daza, que permaneció cerrada por más de seis años; le habilitamos Urgencias y construimos el área de hospitalización, entre otros. Y, contra todo pronóstico, realizamos los Juegos Deportivos Bolivarianos, alojando a deportistas de 11 países participantes en el proyecto urbanístico de Villa Bolivariana. Además, construimos la pista de BMX y dos canchas de voleibol.