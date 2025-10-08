Abren curso en áreas afines a la gastronomía: así puede inscribirse

Tome nota e inscríbase a estos cursos gratuitos que ofrece Experta, en gastronomía. Foto: Pixabay

Octubre llega con nuevas oportunidades para quienes deseen capacitarse en diversos sectores laborales en Bogotá. Experta es el nuevo programa de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, que ofrecerá formación gratuita en áreas como bienestar, narrativa audiovisual, gastronomía y otros sectores, a través de una modalidad híbrida con una duración de entre 50 y 60 horas.

Aunque el programación de Sabores de la Sabana, enfocado en técnicas premium de ahumados, parrilla y fast food gourmet, ya arrancó, las próximas semanas se abrirá otra posibilidad para que los amantes del sector restaurantero, se capacite y ponga a andar sus habilidades con el curso de Servicio de Excelencia para Restaurantes.

¿Cómo puede inscribirse?

La información sobre inscripciones y disponibilidad de cupos puede encontrarla aquí y mantenerse al tanto de sus actualizaciones, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Los requisitos para acceder a esta oferta académica incluyen ser mayor de edad, residir en Bogotá y contar con título de bachiller. Además, “no puede ser beneficiario de Socios Talento Capital, ni tener participación activa en los programas Jóvenes con Oportunidades o Fundación Acción Interna (en convenio con la SDDE). Tampoco deben haberse cursado temáticas similares en el marco del convenio SENA–Secretaría de Desarrollo Económico, ni haberse beneficiado de más de un programa de formación ofrecido por la SDDE”, según lo establece el portal web de la iniciativa.