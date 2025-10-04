En freidora de aire: alitas de pollo con miel y mostaza

También puedes bañar estas alitas de pollo con salsa BBQ, salsa con queso parmesano o ají. Foto: Getty Images - antorti

Un poco de la historia de las alitas

Aunque a muchas personas no les gustan mucho las alitas y las encuentran poco atractivas, hay otros que las han convertido en su plato preferido para acompañar sus mejores momentos.

El origen de este sencillo y popular plato todavía no está muy claro, sin embargo, hay quienes aseguran que esta original receta nació el 30 de octubre de 1964 cuando el hijo de los dueños de Anchor Bar, en Buffalo, Nueva York decidió recurrir a la cocina del restaurante de sus padres para preparar algunos aperitivos, y atender a sus amigos. Un paquete de alitas que había llegado el día anterior y que no se iba a utilizar llamó su atención, por lo que decidió ponerlas a freír rápidamente y preparar una salsa para acompañarlas, sin percatarse que se convertiría en uno de los platos del menú del restaurante más apetecidos.

Gastronomía: Americana . Añade un toque de dulce a esta receta con miel Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 kilo de alitas de pollo, lavadas con limón

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de miel

Sal, ajo en polvo y pimienta al gusto

Preparación

Mezcla las alitas con sal, ajo, pimienta, mostaza y miel.

Deja marinar durante al menos 1 hora.

Cocina en la freidora de aire a 400 °F (200 °C) durante 25 minutos, girándolas a mitad de cocción.

Sirve calientes y disfruta.

