Gastrofest 2025: fechas y restaurantes para disfrutar la iniciativa

200 restaurantes, panaderías, pastelerías, reposterías, cafés y cervecerías artesanales , harán parte del festival gastronómico: Gastrofest 2025 Foto: Archie Binamira / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Volvió a la escena gastronómica la cuarta edición de Gastrofest, un programa que acompaña durante todo el año a los establecimientos del sector gastronómico, brindándoles formación, visibilidad, conexiones comerciales y participación en eventos clave, a través de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Este año el festival gastronómico se está llevando a cabo desde el 4 hasta el 19 de octubre, reuniendo a 200 establecimientos de Bogotá y Cundinamarca, entre restaurantes, panaderías, pastelerías, reposterías, cafés y cervecerías artesanales, con una apuesta por la visibilización territorial a través de los Territorios de Sazón: Zona Norte, Zona Sur y Sabana Centro, que se constituyen como propuestas para visitar y probar. En total, Gastrofest estará en 16 localidades de Bogotá y 15 municipios de Cundinamarca.

Gastrofest 2025 contará con menús especiales, experiencias turísticas y una agenda diseñada para fortalecer el tejido empresarial del sector gastronómico y turístico. Como novedad, habrá activaciones en los territorios los días 11 (Kennedy), 12 (Usaquén) y 13 de octubre (Chía), destacando la riqueza culinaria, la identidad local y el uso de ingredientes autóctonos.

Territorio de Sazón – Zona Sur (Bogotá)

Conformado por las localidades de Kennedy, Fontibón, Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda, este territorio representa una oportunidad para impulsar la economía popular y dignificar los saberes comunitarios.

Territorio de Sazón – Zona Norte (Bogotá)

Ubicado principalmente en Usaquén, con presencia en el límite con Chapinero, este territorio combina tradición gastronómica con desafíos urbanos derivados de obras de infraestructura. La CCB impulsa su reactivación mediante estrategias de consumo y fortalecimiento del tejido productivo. Participan 18 establecimientos en Usaquén y 2 en Chapinero.

Territorio de Sazón – Sabana Centro (Cundinamarca)

Incluye los municipios de Cajicá, Chía, Sopó y Tenjo, y busca integrar lo urbano y lo rural en una visión ampliada del mapa gastronómico regional. Este territorio emergente se proyecta como un polo de desarrollo turístico y cultural, con una oferta culinaria en expansión.

Las tres activaciones que se realizarán el 11, 12 y 13 de octubre en el parque de la alcaldía de Kennedy, el parque de Usaquén y el parque principal de Chía respectivamente, serán abiertas al público general y se tendrán juegos, degustaciones de comida de los restaurantes participantes, espacios para fotografías, y otras actividades para conectar a los comensales con la oferta gastronómica y turística de estos Territorio de Sazón.

Además de los recorridos, Gastrofest 2025 destaca a los 21 ganadores del Concurso de Cocinas, seleccionados por su innovación, sostenibilidad y calidad. El festival se enmarca en el Clúster de Seguridad Alimentaria de Bogotá y Cundinamarca, iniciativa que impulsa la competitividad de los segmentos agropecuario, agroindustrial y gastronómico que agrupan a más de 107.000 empresas, genera 543.000 empleos y aporta el 6,8% al PIB nacional.