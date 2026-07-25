Aguacates rellenos de camarón: receta fácil y rápida para sorprender

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Colombiana .
Añade trocitos de palmitos para saborear
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 500 gramos de camarones
- 2 aguacates
- Jugo de 1 limón
- ½ cebolla roja picada
- Cilantro picado
- 3 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de salsa de tomate
- Salsa picante al gusto
- Sal y pimienta al gusto
Un dato: ¿Para qué sirve la guatila, la verdura de Centroamérica que conquistó a Colombia?
Preparación
Lavar bien los camarones y cocinarlos en agua hirviendo hasta que cambien de color. Escurrir.
Mezclar los camarones con el limón, la cebolla roja, el cilantro, la mayonesa, la salsa de tomate, la salsa picante, la sal y la pimienta.
Partir los aguacates por la mitad y retirar la pepa. Agregar una pizca de sal.
Rellenar cada mitad de aguacate con la mezcla de camarones. Servir de inmediato.
No pierdas de vista: Salsa marinara universal: base para pastas, pizza y lasaña en una sola receta
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧