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Aguacates rellenos de camarón: receta fácil y rápida para sorprender

Fácil y llena de sabor, así es esta preparación para antojar el fin de semana.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
25 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
El ingrediente infaltable de sabor para este aguacate relleno es la cebolla morada.
El ingrediente infaltable de sabor para este aguacate relleno es la cebolla morada.
Foto: Getty Images/iStockphoto - LUNAMARINA
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Gastronomía: Colombiana .

Añade trocitos de palmitos para saborear

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 500 gramos de camarones
  • 2 aguacates
  • Jugo de 1 limón
  • ½ cebolla roja picada
  • Cilantro picado
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharadas de salsa de tomate
  • Salsa picante al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Lavar bien los camarones y cocinarlos en agua hirviendo hasta que cambien de color. Escurrir.

Mezclar los camarones con el limón, la cebolla roja, el cilantro, la mayonesa, la salsa de tomate, la salsa picante, la sal y la pimienta.

Partir los aguacates por la mitad y retirar la pepa. Agregar una pizca de sal.

Rellenar cada mitad de aguacate con la mezcla de camarones. Servir de inmediato.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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