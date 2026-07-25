Aguacates rellenos de camarón: receta fácil y rápida para sorprender

El ingrediente infaltable de sabor para este aguacate relleno es la cebolla morada. Foto: Getty Images/iStockphoto - LUNAMARINA

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Gastronomía: Colombiana . Añade trocitos de palmitos para saborear Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 500 gramos de camarones

2 aguacates

Jugo de 1 limón

½ cebolla roja picada

Cilantro picado

3 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de salsa de tomate

Salsa picante al gusto

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Lavar bien los camarones y cocinarlos en agua hirviendo hasta que cambien de color. Escurrir.

Mezclar los camarones con el limón, la cebolla roja, el cilantro, la mayonesa, la salsa de tomate, la salsa picante, la sal y la pimienta.

Partir los aguacates por la mitad y retirar la pepa. Agregar una pizca de sal.

Rellenar cada mitad de aguacate con la mezcla de camarones. Servir de inmediato.

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