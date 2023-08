Las cosas que puede y no puede meter en la “air fryer”

Evite utilizar recipientes de plástico a la hora de usar este electrodoméstico. Foto: Getty Images/iStockphoto - mtreasure

Las freidoras de aire fueron creadas para facilitar la vida de quienes aman la cocina. La practicidad es una de sus características principales y gracias a ellas se pueden preparar alimentos en menor tiempo. A esto se le suma la posibilidad de usar un porcentaje menor de aceite en diferentes recetas, dejando utensilios tradicionales a un lado favoreciendo hábitos saludables.

Y aunque se puede catalogar como una de las herramientas favoritas de los hogares, también tiene algunas restricciones a la hora de usarlas. Ya hemos hablado de alimentos que no deberían prepararse en ella como sopas, pastas, carnes e incluso quesos, pero ¿cuáles son esos recipientes que no deben llevarse a la freidora de aceite?

Recipientes de plástico

Nunca recurra a este elemento para cocinar sus propuestas gastronómicas, es muy probable que no resistan temperaturas elevadas y terminen derritiéndose, lo que ocasionaría un daño el funcionamiento mismo de esta olla.

Papel aluminio

Recuerde que este es un conductor de calor y puede generar “un bloqueo en la circulación de aire caliente”, un riesgo incluso para su seguridad, sin perder de vista que el electrodoméstico puede quedar totalmente inservible. Aunque en algunas recetas se requiere, es mejor evitarlo.

Líquidos

Absténgase de utilizarlos en sus preparaciones. El agua puede hacer que se produzcan cortos circuitos y que la freidora de aire se dañe más rápido. Recetas con guisos o cremas deben ser descartadas al momento de utilizar este electrodoméstico, pueden acumularse, incluso, en los orificios internos de la olla impidiendo su correcto funcionamiento.

Moldes en silicona

Son ideales para usarlos en la freidora de aire, el material con el que están hechos son resistentes a temperaturas elevadas, por lo que puede recurrir a estos para llevar los mejores sabores a su mesa.

Tazas de porcelana

Use los que sean especiales para este electrodoméstico, es importante que tenga en cuenta que la preparación que vaya a hacer quede consistente y no tenga mucho movimiento a la hora de cocinarse para no tener percances.

Pinzas

Una herramienta necesaria para retirar los productos de la freidora. Lo único que debe tener en cuenta es que el material sea amigable con el interior de la olla para proteger su interior. Pueden ser con terminación en silicona.

Moldes en vidrio

Los infaltables para cocinar alimentos de forma rápida. Verifique siempre qué temperatura pueden soportar para evitar que se dañen y obtener la receta deseada.

