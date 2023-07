Esto son los alimentos que no debería cocinar en la “air fryer”

Evita cocinar alimentos como queso o palomitas de maíz en este electrodoméstico. Foto: Getty Images/iStockphoto - Grandbrothers

La freidora de aire es un electrodoméstico diseñado para cocer o freír alimentos, sin necesidad de utilizar aceite. Tienen grandes similitudes con los hornos que utilizan aire caliente para cocinar diferentes ingredientes y mezclarlos con propuestas culinarias que luego son llevadas a la mesa. Estas elegidas de la cocina “mantienen una circulación constante y homogénea de calor” lo que permite que los alimentos se cocinen en un menor tiempo posible gracias a los ventiladores que tiene en su interior, dejando como resultado papas crujientes, snacks y hasta pizzas con bordes tostados que conquistan paladares.

Y aunque pareciera que esta herramienta es la “salvación” para quienes no son expertos en la cocina y para quienes buscan disminuir tiempo en sus preparaciones diarias, la respuesta es que no es la mejor aliada para elaborar propuestas que sí requieren de técnicas tradicionales para experimentar las bondades de la gastronomía. Aquí enlistamos algunos alimentos que no deben cocinarse en este artefacto culinario:

Pastas

Recuerde que este alimento requiere de agua para poder cocinarse, así que hay que descartar hacer esta preparación en esta olla porque o no se obtendrá ningún resultado, por el contrario, el proceso de cocción se va a ver perjudicado y los sabores y las texturas se perderán en su totalidad.

Quesos

No es recomendable introducir este ingrediente en la olla. Al momento de cocinarlos se derriten y pueden ocasionar taponamientos en la olla freidora. Se recomienda recurrir a preparaciones que tengan rellenos con queso, impidiendo que este afecte el funcionamiento de esta.

Carnes rojas

Sí, es verdad, sabemos que pueden prepararse diferentes recetas con carne la freidora, sin embargo, no es aconsejable porque pueden convertirse en un “desperdicio”. Las propuestas que lleve a cabo pueden hacer que la carne quede seca y se reduzca el tamaño original con el que inició la cocción.

Sopas

Evite al máximo cocinar recetas que tengan guisos o caldo. La humedad puede ocasionar un daño eléctrico importante, teniendo en cuenta que el líquido puede viajar por diferentes circuitos, arruinando la preparación y el electrodoméstico.

