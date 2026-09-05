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Alitas de ajo y parmesano súper crujientes

Una buena propuesta para disfrutar con familia y amigos.

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Sergio Mejía y Pablo Mejía / @thekitchenbrothers
05 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
Acompaña estas alitas con bastones de zanahoria.
Acompaña estas alitas con bastones de zanahoria.
Foto: Getty Images - ALLEKO
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Gastronomía: Americana .

Usa paprika para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilogramo de alitas de pollo
  • 1 taza de yogur griego
  • 1 cucharadita de páprika
  • 1 cucharada de ajo en polvo
  • ½ cucharadita de pimienta de cayena
  • Sal y pimienta al gusto

Para el empanizado

½ taza de harina de trigo

½ taza de fécula de maíz

1 cdta de ajo en polvo

1 cdta de páprika

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Para la salsa

3 cucharadas de mantequilla

3 dientes de ajo picados

½ taza de queso parmesano rallado

2 cdas de perejil picado

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Preparación

Mezcla el yogur griego con la páprika, el ajo en polvo, la cayena, sal y pimienta. Baña bien las alitas y refrigéralas mínimo 2 horas.

Combina la harina y la fécula de maíz en partes iguales, y sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y páprika.

Saca las alitas y pásalas por la mezcla seca hasta cubrirlas bien.

Fríe en aceite caliente en tandas (no las amontones, para que el aceite no baje de temperatura) hasta que estén doradas.

Para la salsa: derrite la mantequilla, cocina el ajo, apaga el fuego y agrega el parmesano y el perejil.

Baña las alitas con la salsa y sirve de inmediato.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Sergio Mejía y Pablo Mejía / @thekitchenbrothers

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