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Almuerzo balanceado y completo en 20 minutos

Agrega rodajas de tomate para darle más color y frescura al plato.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
16 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Prepara este salmón en freidora de aire y sírvelo también con vegetales frescos o papa sudada.
Prepara este salmón en freidora de aire y sírvelo también con vegetales frescos o papa sudada.
Foto: Getty Images - gbh007
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Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

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No olvides el jugo de limón para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 1 plátano verde
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Sal al gusto
  • 1 porción de salmón
  • Ajo en polvo
  • Paprika al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Jugo de limón
  • 1 aguacate
  • 1 tomate

Preparación

Pela el plátano verde y rállalo. Agrégale sal al gusto y una cucharadita de aceite de oliva. Mezcla bien y forma pequeñas arepitas.

Pon las arepitas en la freidora de aire durante 5 minutos por cada lado a 180 °C hasta que estén doradas y crujientes.

Corta el salmón en cubos. Sazónalo con ajo en polvo, paprika, pimienta, sal y un chorrito de limón.

Lleva el salmón a la freidora de aire por 7 minutos a 180 °C y cocina hasta que esté bien dorado y en su punto.

Para servir, acompaña con aguacate sazonado con unas gotas de limón y una pizca de sal.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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