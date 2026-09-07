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Almuerzo para llevar al trabajo: arepas de yuca con tilapia y ensalada de aguacate

Empaca la ensalada aparte y lleva el limón en un frasquito y exprímelo justo antes de comer.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
07 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
Estas arepas de yuca con tilapia y ensalada de aguacate son una opción nutritiva y deliciosa para empezar tu semana.
Estas arepas de yuca con tilapia y ensalada de aguacate son una opción nutritiva y deliciosa para empezar tu semana.
Foto: Nano Erdozain / Pexels
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Gastronomía: Colombiana .

Cocina la tilapia en agua con una pizca de sal a fuego bajo por 7 - 10 minutos

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 500 gramos de filete de tilapia
  • 2 tomates
  • 1 cebolla roja
  • 2 ramitas de cebolla larga
  • 4 dientes de ajo
  • 1/4 de pimentón
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y achiote al gusto
  • 1/2 limón

Ingredientes para las arepas de yuca

1 libra de yuca cocida

Queso costeño al gusto

1/4 de taza de mantequilla derretida

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Preparación

Para la masa de las arepas

Ralla la yuca cocida y ponla en un bol. Agrega el queso, la mantequilla derretida y la sal. Mezcla y amasa hasta obtener una masa homogénea y manejable.

Forma bolitas, aplánalas para darles forma de arepa y ásalas en una sartén caliente hasta que queden doraditas por ambos lados.

Para el sofrito

En una sartén con el aceite, sofríe el tomate, la cebolla larga, la cebolla roja y el pimentón. Añade el ajo, la sal y la pimienta, y cocina hasta que las verduras estén blandas y aromáticas.

Para la tilapia

Añade los filetes sobre el sofrito y cocínalos bañándolos con la salsa, hasta que el pescado esté cocido y con buen color. Al final, agrega el jugo de limón.

Para la ensalada

En un bowl, combina el aguacate, el pepino y la cebolla roja. Agrega el cilantro, la sal y el jugo de limón. Mezcla con suavidad para no deshacer el aguacate.

Sirve las arepas con la tilapia encebollada y acompaña con la ensalada.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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