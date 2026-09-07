Almuerzo para llevar al trabajo: arepas de yuca con tilapia y ensalada de aguacate

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Colombiana .
Cocina la tilapia en agua con una pizca de sal a fuego bajo por 7 - 10 minutos
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 500 gramos de filete de tilapia
- 2 tomates
- 1 cebolla roja
- 2 ramitas de cebolla larga
- 4 dientes de ajo
- 1/4 de pimentón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y achiote al gusto
- 1/2 limón
Ingredientes para las arepas de yuca
1 libra de yuca cocida
Queso costeño al gusto
1/4 de taza de mantequilla derretida
Para destacar: ¿Para qué sirve la manzana? Beneficios y cómo consumirla
Preparación
Para la masa de las arepas
Ralla la yuca cocida y ponla en un bol. Agrega el queso, la mantequilla derretida y la sal. Mezcla y amasa hasta obtener una masa homogénea y manejable.
Forma bolitas, aplánalas para darles forma de arepa y ásalas en una sartén caliente hasta que queden doraditas por ambos lados.
Para el sofrito
En una sartén con el aceite, sofríe el tomate, la cebolla larga, la cebolla roja y el pimentón. Añade el ajo, la sal y la pimienta, y cocina hasta que las verduras estén blandas y aromáticas.
Para la tilapia
Añade los filetes sobre el sofrito y cocínalos bañándolos con la salsa, hasta que el pescado esté cocido y con buen color. Al final, agrega el jugo de limón.
Para la ensalada
En un bowl, combina el aguacate, el pepino y la cebolla roja. Agrega el cilantro, la sal y el jugo de limón. Mezcla con suavidad para no deshacer el aguacate.
Sirve las arepas con la tilapia encebollada y acompaña con la ensalada.
No dejes de leer: El arquitecto que se hizo chef y creó el restaurante Palo de Mango en Barranquilla
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧