¿Para qué sirve la manzana? Beneficios y cómo consumirla

El árbol puede alcanzar los 10 metros de altura y se propaga por esquejes. Foto: Pexels

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Aunque a la manzana se le conoce como el fruto prohibido, no tiene nada de eso, por el contrario, es una fruta cuyo consumo se puede promover por sus propiedades y las diferentes formas en las que puede incluirse en la alimentación.

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¿Qué es la manzana y para qué sirve?

La manzana es el fruto del manzano, un árbol de la familia de las rosáceas. Su piel es verde, amarilla o rojiza, y su pulpa puede ser harinosa o crujiente, con un sabor que varía entre lo agrio y lo dulce. En su interior tiene varias semillas de color marrón oscuro.

El árbol puede alcanzar los 10 metros de altura y se propaga por esquejes (a partir de fragmentos de una planta que se utilizan para obtener nuevos ejemplares). Además, se adapta a suelos arcillosos y es poco susceptible a altos niveles de humedad.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, la manzana tiene un efecto antihelmíntico y presenta un ligero efecto laxante. Sus frutos, además, se utilizan en trozos para el insomnio.

Por su contenido de fibra, esta fruta contribuye a regular el estreñimiento y, gracias a los flavonoides, tiene propiedades antioxidantes, modula la función inmunitaria y presenta propiedades antidiabéticas al limitar la absorción de glucosa. Además, contiene un alto porcentaje de vitamina C.

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Cinco formas de comer la manzana

La manzana es una fruta que puede consumirse de diferentes maneras gracias a su sabor y textura. Puede ser una opción para comer sola o también incorporarse en varias preparaciones.

Ensaladas

Una opción es combinarla con lechuga, apio y nueces, una mezcla que aporta un sabor dulce y una textura diferente.

Batidos

Puede mezclarse con diferentes frutas y verduras, como espinacas, remolacha o apio, para obtener una bebida ligera y saciante.

Cruda o al horno

La manzana cruda es un gran snack. También puede prepararse al horno para obtener una manzana asada, con una textura más suave, que puede servirse como postre o aperitivo.

Desayuno dulce

Se puede acompañar en preparaciones como unas tortitas. Para hacerlas, se mezclan copos de avena, un huevo y leche en la licuadora, y acompañarlas con la fruta cortada en cuadrados y un toque de miel.

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Bizcochos y postres

La manzana es protagonista en varios postres, como una tarta de hojaldre con manzana o un bizcocho esponjoso. Su sabor dulce le da un toque diferente a estas preparaciones, que también pueden disfrutarse durante el desayuno o unas onces.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧