Álvaro Clavijo, el chef colombiano entre los 100 mejores del mundo

The Best Chef Awards, se celebra desde 2017 y su objetivo es premiar el trabajo de los cocineros, centrándose en su labor individual y no tanto en el valor del restaurante que representan, como figuras inspiradoras para las nuevas generaciones y como agentes de cambio en la gastronomía actual.

En esta sexta edición la lista incluyó a cocineros mundialmente famosos de 30 países, algunos con estrellas Michelin, con títulos en listas como los “50 Best” o reconocidos en otros premios de la industria. Los ganadores son elegidos a través de los votos de los propios cocineros y otros profesionales del sector gastronómico.

Este premio es otro reconocimiento para él y su restaurante El Chato, ubicado entre los mejores a nivel internacional. “Este es un reconocimiento personal, que no sería posible sin mi equipo de El Chato. Siento mucha gratitud, emoción y responsabilidad, pero poner a Colombia en el mapa culinario del mundo es una sensación increíble. Ha sido una carrera increíble y cada año se pone mejor” explica Álvaro.

Álvaro Clavijo

Álvaro Clavijo estudió cocina en la Escuela de Hostelería Hofmann de Barcelona (España) y el Cordon Bleu de París. Posteriormente estuvo en el restaurante Atelier, de Joël Robuchon, y después de cuatro años, y de pasar por otros restaurantes en Europa, partió a Nueva York para trabajar en Per Se, del chef Tomas Keller.

Luego de una temporada en Colombia hizo prácticas en Dinamarca en el entonces mejor restaurante del mundo, Noma, del chef René Redzepi; finalmente, en el 2012, antes de regresar definitivamente al país, volvió a Nueva York donde estuvo una temporada en Atera, del chef Matthew Lightner.

En el 2017 creo su proyecto más importante, su restaurante “El Chato” en Bogotá, con el que 6 años después de su apertura ha logrado grandes premios a nivel internacional; debuto en el puesto 21 de los “Latin America´s 50 Best Restaurants” en el 2018, fue premiado como el 7° mejor restaurante de Latinoamérica en los “50 Best” en el 2019 y 2020.

El Chato

El Chato abrió sus puertas como un bistró contemporáneo en la zona de Chapinero Alto. ‘Chato’ es una expresión bogotana para referirse a una persona y de esa manera Álvaro quiso rendirle un homenaje a su ciudad y a los productos locales.

Desde sus inicios, se ha vinculado con pequeños productores los cuales le proveen sus mejores ingredientes. La relación es tan cercana, al punto que con algunos ha desarrollado algunos productos o ha conseguido que siembren otros que no estaban cultivando. La carta va cambiando según lo hace la oferta de productos e ingredientes cercanos y hay platos que están desde el inicio del restaurante y que los clientes siguen pidiendo, volviéndose ya unos clásicos.

Luego ganar varios reconocimientos internacionales, el restaurante se ha dado a conocer aún más a nivel local y nacional, además ha aumentado las expectativas de los comensales que lo visitan; para Álvaro Clavijo Chef y propietario de El Chato, “es una gran responsabilidad que implica el reto a seguir aprendiendo y a mejorar cada vez más en pro de nuestro patrimonio gastronómico”.

Este éxito es la combinación de muchas de las técnicas e ideas que provienen del tiempo de Álvaro trabajando en restaurantes de alta gama en Europa y Estados Unidos, llevadas a la cocina colombiana.

Además de un equipo de trabajo muy fuerte y seguro de lo que hace, logrando como resultado platos con ingredientes locales, bien elaborados y a buenos precios. “El objetivo es que los comensales disfruten de ingredientes cotidianos preparados de formas poco usuales en platos muy elaborados, con sabores distintos a los tradicionales y a precios muy accesibles”, añadió Clavijo.

