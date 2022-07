Álvaro Clavijo: una de las cuotas de chefs colombianos en Alimentarte 2022

Este chef está detrás de las propuestas gastronómicas de "El Chato". Foto: Cortesía Alimentartye

Alvaro Clavijo es uno de los invitados internacionales a la octava edición del Foro Gastronómico Internacional by Alimentarte, evento que se toma estos días Bogotá y que presenta una completa oferta de ponencias, mesas redondas, conversatorios y demostraciones de cocina disponibles para expertos, entusiastas, amantes de la gastronomía y actores de la industria.

El chef colombiano puede definirse como un cocinero que “mira al producto local con sensibilidad y creatividad, pero sobre todo con personalidad y originalidad”. Es la cabeza detrás del restaurante El chato, uno de los más importantes de Colombia enfocado en visibilizar la importancia del producto local.

En Gastronomía y recetas de El Espectador hablamos con él a propósito de su participación en el evento, y la contribución que hace desde su restaurante para resaltar los sabores de Colombia.

¿Cuál fue su primer acercamiento a la gastronomía?

Siempre me llamaron la atención las cosas en las que no era bueno haciendo o que no me fluían de manera fácil, la cocina era una de ellas, entonces traté desde los 15 años de hacer cosas en la casa de mi mamá y nunca salieron bien. Después a los 17 años, ya me metí a cocinar en una cocina profesional y nunca más volví a salir.

Háblenos de la propuesta gastronómica que tiene “El Chato”. ¿Cuál es el plus diferencial que le ofrece a sus comensales?

El chato es un restaurante en el cual nos enfocamos en el producto local y ha evolucionado en estos seis años de apertura. El compromiso es global y el pensamiento también. Hemos desarrollado muchos productos y eso nos ha dado una perspectiva increíble sobre la posibilidad y alcance que tenemos como equipo. El chato es un sitio que no se conforma con lo que se hace a diario. Nos presionamos para divertirnos y que nuestros comensales lo hagan también.

¿Cuáles son los saberes y sabores que se destacan en su cocina?

Saberes el trabajo que hice durante mi carrera fuera del país aplicado a ingredientes locales, más la experiencia que hemos logrado tener todos estos años trabajando ingredientes para nosotros con una recordación de infancia.

Sabores siempre inspirándonos en todo lo que viene de a diario al restaurante y tener el privilegio de intervenirlos y llevarlos a lo que nos gusta a través de ellos.

También le puede interesar: Franco Pepe: el mejor pizzero del mundo, llega a Alimentarte 2022

¿De qué manera su cocina contribuye con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente?

Mi cocina es un ciclo completo, dentro de ella ya que usamos y reutilizamos los ingredientes de manera que se aprovechan hasta sus desperdicios en fermentos, los cuales nos logran llevar a sabores que nos inspiran.

Somos un restaurante que trabaja con proveedores que crecen producto único en pequeñas cantidades, sin mucha salida comercial, donde nosotros tenemos la tarea de exponer esos productos en nuestras propuestas. .

¿De qué manera su restaurante se ha convertido en un agente generador de transformación social?

El restaurante El chato ha trabajado siempre con gente motivada, donde generalmente no deben tener una experiencia para trabajar bajo una disciplina. El restaurante es una gran escuela para la gente que quiere dedicarse a este oficio con pasión, por el resto de su vida.

¿En qué contribuye para el desarrollo del sector gastronómico la realización del Foro Gastronómico Internacional Alimentarte?

Contribuye en la causa que todos sabemos. Pero además, aporta de de una manera increíble a poder hacer más consientes a las personas que están empezando en este mundo de la gastronomía. Este año me tiene más emocionado que los anteriores porque siento que la agenda académica con la ayuda del Basque Culinary Center, se enfoca en poder motivar a nuevas generaciones y eso es único.

Lea también: Gio Sarmiento, el pastelero colombiano que convierte tortas en obras de arte

¿Cuál es la experiencia gastronómica que ofrecerá a los asistentes de este evento?

Martina Puigvert cocina en El chato, es una chef súper joven con dos estrellas Michelin. Trataremos de estar a la altura y hacer una noche especial para todos los comensales que asistan .

¿Cómo cree que se ha visto influenciada la cocina internacional por la cocina colombiana?

Creo que de las cosas más increíbles que tiene la cocina es que se comparten tradiciones y tendencias de todo el mundo a través de un lenguaje que no tiene fronteras. Que todos podemos entender, comida solo hay dos la buena y la que no le gusta a todos.

Tener la posibilidad de traer este nivel de gente a el país es inspirador y favorece no solo la gastronomía nacional sino que también impulsa el turismo de la ciudad. Bogotá y todo el país tienen mucho que mostrar, todos los días.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧