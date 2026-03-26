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¿Antojo de algo crocante? Receta para hacer papas crujientes en “air fryer”

Sirve este sabroso “snack” con tu aderezo favorito. Una mayonesa de cilantro o un buen kimchi conquistarán tu paladar.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
26 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
El ingrediente infaltable para hacer estas papas crocantes es el limón.
El ingrediente infaltable para hacer estas papas crocantes es el limón.
Foto: MikeGz / Pexels
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Gastronomía: Latinoamericana .

Saborea con salsa BBQ, mayonesa o suero costeño

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 libra de papa pastusa
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 2 limones

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Preparación

Corta las papas bien finitas, remójalas en agua por 15 minutos. Sécalas, agrégales sal, pimienta y un toque de aceite de oliva.

Luego llévalas directamente a la air fryer hasta obtener el dorado que prefieras y sirve. Un snack para disfrutar a cualquier hora del día.

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Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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