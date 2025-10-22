¿Cómo hacer una buena tabla de quesos?

Esta tabla de quesos puedes servirla también con galletas y aceitunas. Foto: Getty Images

Un poco de la historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.

Gastronomía: Francesa . Los ingredientes en esta receta son al gusto Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Queso brie (pieza central)

Quesos variados (duros, blandos, curados y frescos)

Frutas frescas: uvas verdes y rojas, higos, fresas, dátiles

Frutas secas: nueces, almendras

Carnes frías: prosciutto, salami, jamón serrano

Mermelada de higo

Flores comestibles o hierbas aromáticas para decorar

Preparación

Pon el queso brie al centro de la tabla. Puedes hacerle un corte y rellenarlo con mermelada de higo.

Distribuye los demás quesos alrededor, alternando texturas y sabores.

Añade las carnes frías dobladas en forma decorativa.

Incorpora frutas frescas y secas para equilibrar los sabores dulce, salado y cremoso.

Decora con flores comestibles o hierbas frescas.

