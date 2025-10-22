¿Cómo hacer una buena tabla de quesos?

Escucha este artículo
Un poco de la historia sobre los frutos secos
El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.
Gastronomía: Francesa.
Los ingredientes en esta receta son al gusto
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- Queso brie (pieza central)
- Quesos variados (duros, blandos, curados y frescos)
- Frutas frescas: uvas verdes y rojas, higos, fresas, dátiles
- Frutas secas: nueces, almendras
- Carnes frías: prosciutto, salami, jamón serrano
- Mermelada de higo
- Flores comestibles o hierbas aromáticas para decorar
Preparación
Pon el queso brie al centro de la tabla. Puedes hacerle un corte y rellenarlo con mermelada de higo.
Distribuye los demás quesos alrededor, alternando texturas y sabores.
Añade las carnes frías dobladas en forma decorativa.
Incorpora frutas frescas y secas para equilibrar los sabores dulce, salado y cremoso.
Decora con flores comestibles o hierbas frescas.
