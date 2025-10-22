Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Cómo hacer una buena tabla de quesos?

La clave está en elegir buenos ingredientes, que sean frescos y de calidad.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss.
22 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Esta tabla de quesos puedes servirla también con galletas y aceitunas.
Esta tabla de quesos puedes servirla también con galletas y aceitunas.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.

Vínculos relacionados

¿Cómo preparar avena para el desayuno?
Receta para preparar ensaladita de ventresca de atún
¿Por qué la comida de avión sabe diferente? Lo que hay detrás de sus menús

Gastronomía: Francesa.

Los ingredientes en esta receta son al gusto

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • Queso brie (pieza central)
  • Quesos variados (duros, blandos, curados y frescos)
  • Frutas frescas: uvas verdes y rojas, higos, fresas, dátiles
  • Frutas secas: nueces, almendras
  • Carnes frías: prosciutto, salami, jamón serrano
  • Mermelada de higo
  • Flores comestibles o hierbas aromáticas para decorar

Preparación

Pon el queso brie al centro de la tabla. Puedes hacerle un corte y rellenarlo con mermelada de higo.

Distribuye los demás quesos alrededor, alternando texturas y sabores.

Añade las carnes frías dobladas en forma decorativa.

Incorpora frutas frescas y secas para equilibrar los sabores dulce, salado y cremoso.

Decora con flores comestibles o hierbas frescas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss.

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta para hacer una tabla de quesos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.