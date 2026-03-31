Aprende a preparar esta arepa rellena casera en minutos

Gastronomía: Colombiana.
El queso costeño resaltará sabores en esta receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 tazas de harina de maíz precocida
- 1 taza de queso costeño
- 1 taza de agua tibia
- 1/4 taza de leche de almendras
- 1 cucharadita de sal
Ingredientes para el relleno
400 gramos de pechuga de pollo
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
3 cucharadas de pasta de tomate
Mezcla de especies (orégano y albahaca)
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
Preparación
En un bowl grande, agrega el agua con un poco de sal. Añade la harina y mezcla con una cuchara o tenedor hasta integrar todos los ingredientes.
Luego amasa con las manos hasta obtener una masa que no se pegue. Forma bolas y aplástalas para darles una forma redondeada; para rellenarlas, deben tener aproximadamente 1,5 cm de grosor y entre 8 y 10 cm de diámetro.
Calienta una sartén a fuego medio-alto y añade un poco de aceite para evitar que se peguen.
Cocina las arepas de 4 en 4, volteándolas, durante 14 a 20 minutos aproximadamente, hasta que estén doradas.
Mientras tanto, desmenuza la pechuga previamente cocida y mézclala con pasta de tomate y las especias que prefieras. Salpimienta al gusto y agrega un poco de Sriracha si quieres un toque picante.
Cuando las arepas estén frías, ábrelas con un cuchillo y caliéntalas en la sartén durante 2 minutos. Finalmente, rellénalas con la mezcla de pollo y disfruta.
Un poco de historia sobre la arepa
La arepa nació hace unos 3.000 años, cuando indígenas de Colombia y Venezuela preparaban una masa redonda formada a base granos de maíz. En esa época esta era una preparación básica en América. Nuestro país, Colombia, tiene más de 40 versiones de arepa, nadie duda de su gran popularidad en la mesa.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧