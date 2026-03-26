Ingredientes para hacer pollo al limón

Disfruta de este pollo al limón con una copa de vino blanco. Foto: Muhammad Khawar Nazir / Pexels

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Gastronomía: Colombiana . Usa mostaza en este receta para disfrutar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 filetes de pechuga

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de paprika

1/2 cucharadita de ajo

1/2 cucharadita de miel

El zumo de 1 limón

1 cucharada de mostaza

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Preparación

Sazona las pechugas con sal, paprika, ajo, miel, jugo de limón y mostaza,

Luego, en una sartén bien caliente con un poquito de aceite, dora las pechugas por ambas caras y agrega toda la marinada, es decir, la salsa donde sazonaste las pechugas.

Decora con unas rodajas de limón, un poquitico de cilantro y deja cocinar 10 minutos más. Sirve y disfruta.

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Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧