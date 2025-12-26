Logo El Espectador
Receta: yucas a la mantequilla

Sírvelas acompañadas de chicharrón crujiente y disfruta su exquisito sabor.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
26 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve estas yucas a la mantequilla con carne a la llanera. ¡Deliciosas!
Foto: Getty Images - Paolla Saraiva
Un poco de la historia de la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central. En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo.

La yuca también es llamada en otros países comomanioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava.Su nombre científico es Manihot esculenta. En Colombia la yuca no necesita mayor presentación, la conocemos por ser utilizada en múltiples regiones y en distintas preparaciones. La mayoría de los colombianos la tenemos en nuestra cocina, entre otras razones por su fácil acceso.

Gastronomía: Colombiana.

Deliciosas y fáciles de llevar a la mesa

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 kilos de yuca
  • Sal al gusto
  • Tomillo
  • Ajo
  • Agua C/N

Ingredientes para la mantequilla aromatizada

200 gramos de mantequilla o margarina

1 cucharadita de ajo

1 cucharadita de curry

Una pizca de páprika

Perejil, cilantro o cebollín para finalizar

Preparación

Estas yucas se preparan de manera diferente y quedan súper ricas. Pelamos y lavamos la yuca, luego la cortamos en trozos y la cocinamos con un poco de ajo, tomillo y sal hasta que esté tierna.

Mientras tanto, preparamos el chicharrón, al que le agregamos sal y pimienta; se puede freír, hornear o cocinar en freidora de aire.

Para darle sabor a las yucas, derretimos mantequilla en una sartén, añadimos un poco de ajo, curry y paprika, y luego incorporamos la yuca cocida, dejando que se cocine un rato para que absorba todos los sabores.

Antes de servir, agregamos cilantro y perejil fresco picado. Servir acompañado del chicharrón crujiente y disfrutar caliente.

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

