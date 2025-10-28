Aprende a preparar esta mermelada de piña colada en casa

Para esta receta de mermelada de piña también necesitarás azúcar morena. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de la piña

La piña tienen su origen en América. Es una de las frutas más reconocidas en la gastronomía por su multiplicidad de usos en diversas recetas y cuenta la historia que hace más de 500 años era un alimento que definía el lujo. Algunos expertos en el tema aseguran que fue Cristóbal Colón quien la descubrió cuando realizó un viaje en 1493 al Caribe.

Esta fruta se caracteriza porque se puede consumir en recetas dedulce y sal. También puede encontrarse en jugos, postres y ensaladas.

Gastronomía: Colombiana . Ideal para unas buenas tostadas en la mesa Tiempo de preparación: 45 minutos.

45 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 800 gramos de piña pelada

400 gramos de azúcar morena

200 mililitros de crema de coco

Ron al gusto

Preparación

Pela la piña (reserva la cáscara si deseas reutilizarla).

Corta la piña en cubitos y ponla en una olla con el azúcar morena y la crema de coco.

Mezcla bien e inicia la cocción a fuego medio.

Cuando la mezcla reduzca un poco, añade un chorro de ron y continúa cocinando hasta que espese y se vea el fondo de la olla.

Envasa la mermelada caliente en un frasco esterilizado, tápalo, voltéalo y deja enfriar. Rinde: 2 frascos medianos.

