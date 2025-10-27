Logo El Espectador
¿Cómo hacer torta de auyama o calabaza?

Sirve con yogur, mermelada o helado sin azúcar.

Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable
27 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Acompaña esta torta de auyama con tu bebida caliente favorita.
Foto: Diana León
Un poco de la historia de la auyama

La auyama (Cucurbita moschata) es originaria de América Central y del Sur, y se cultiva desde hace más de 7.000 años. Los pueblos precolombinos ya la utilizaban como alimento básico junto con el maíz y los frijoles. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, su cultivo se extendió a Europa, África y Asia, convirtiéndose en la popular calabaza que hoy disfrutamos en múltiples recetas alrededor del mundo.

La torta de auyama o calabaza es una de esas recetas que llenan la casa de aroma y calidez. Su textura suave y su dulzura natural la convierten en un postre o desayuno ideal, especialmente durante los meses más frescos del año. En esta versión saludable usamos harinas sin gluten —de almendra, arroz y yuca—, miel de abeja pura y mantequilla clarificada, para lograr un resultado delicioso y fácil de digerir.

Además de ser rica en sabor, la torta de auyama o calabaza aporta vitaminas A, C y E, antioxidantes y fibra, gracias a la auyama y a las harinas integrales que la acompañan. Su color dorado y su aroma a canela y jengibre hacen que sea imposible no repetir un trozo. Es perfecta para acompañar con té o una bebida vegetal, y se conserva muy bien durante varios días en la nevera.

Gastronomía: Colombiana.

No olvides el jengibre en polvo para esta preparación

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 1/2 taza de mantequilla clarificada
  • 1 taza de miel de abeja pura
  • 1/4 cucharadita de nuez moscada
  • 1/4 cucharadita de jengibre en polvo
  • 3 huevos
  • 1 y 3/4 tazas de puré de auyama
  • 2/3 taza de harina de almendras
  • 2/3 taza de harina de arroz
  • 2/3 taza de harina de yuca
  • 1 ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de sal marina
  • 1 ½ cucharadita de canela molida

Preparación

Precalienta el horno a 170 °C y engrasa un molde rectangular o redondo con un poco de mantequilla clarificada o cúbrelo con papel para hornear.

En un recipiente hondo mediano bate los huevos

Adiciona la mantequilla clarificada y la miel a los huevos. Mezcla muy bien.

Agrega el puré de auyama y mezcla bien hasta integrar.

Incorpora los ingredientes secos: añade las harinas, de almendra, arroz y yuca, el bicarbonato, la sal, la canela, la nuez moscada y el jengibre. Mezcla con una espátula o batidor de mano hasta obtener una masa uniforme, sin grumos.

Vierte la mezcla en el molde preparado, nivelando la superficie.

Hornea durante aproximadamente 50 minutos a 170 °C, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Deja reposar unos 10 minutos antes de desmoldar.

Desmolda y deja reposar en una rejilla

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable

