¿Cómo hacer torta de auyama o calabaza?

Un poco de la historia de la auyama

La auyama (Cucurbita moschata) es originaria de América Central y del Sur, y se cultiva desde hace más de 7.000 años. Los pueblos precolombinos ya la utilizaban como alimento básico junto con el maíz y los frijoles. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, su cultivo se extendió a Europa, África y Asia, convirtiéndose en la popular calabaza que hoy disfrutamos en múltiples recetas alrededor del mundo.

La torta de auyama o calabaza es una de esas recetas que llenan la casa de aroma y calidez. Su textura suave y su dulzura natural la convierten en un postre o desayuno ideal, especialmente durante los meses más frescos del año. En esta versión saludable usamos harinas sin gluten —de almendra, arroz y yuca—, miel de abeja pura y mantequilla clarificada, para lograr un resultado delicioso y fácil de digerir.

Además de ser rica en sabor, la torta de auyama o calabaza aporta vitaminas A, C y E, antioxidantes y fibra, gracias a la auyama y a las harinas integrales que la acompañan. Su color dorado y su aroma a canela y jengibre hacen que sea imposible no repetir un trozo. Es perfecta para acompañar con té o una bebida vegetal, y se conserva muy bien durante varios días en la nevera.

Gastronomía: Colombiana . No olvides el jengibre en polvo para esta preparación Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1/2 taza de mantequilla clarificada

1 taza de miel de abeja pura

1/4 cucharadita de nuez moscada

1/4 cucharadita de jengibre en polvo

3 huevos

1 y 3/4 tazas de puré de auyama

2/3 taza de harina de almendras

2/3 taza de harina de arroz

2/3 taza de harina de yuca

1 ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal marina

1 ½ cucharadita de canela molida

Preparación

Precalienta el horno a 170 °C y engrasa un molde rectangular o redondo con un poco de mantequilla clarificada o cúbrelo con papel para hornear.

En un recipiente hondo mediano bate los huevos

Adiciona la mantequilla clarificada y la miel a los huevos. Mezcla muy bien.

Agrega el puré de auyama y mezcla bien hasta integrar.

Incorpora los ingredientes secos: añade las harinas, de almendra, arroz y yuca, el bicarbonato, la sal, la canela, la nuez moscada y el jengibre. Mezcla con una espátula o batidor de mano hasta obtener una masa uniforme, sin grumos.

Vierte la mezcla en el molde preparado, nivelando la superficie.

Hornea durante aproximadamente 50 minutos a 170 °C, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Deja reposar unos 10 minutos antes de desmoldar.

Desmolda y deja reposar en una rejilla

