Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta para hacer costilla BBQ en olla a presión

Sirve esta preparación con tu guarnición favorita. Nosotros te sugerimos unas buenas papas criollas.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
23 de octubre de 2025 - 05:30 p. m.
Ideal para una asado con los amigos o para disfrutar en una tarde de celebración.
Ideal para una asado con los amigos o para disfrutar en una tarde de celebración.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Zufar Kamilov
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de las salsas

El origen de las salsas se remonta a la época de los romanos. Su primera elaboración fue con los intestinos del pescado, los cuales eran fermentados al sol y se aderezaban con especias de las regiones.

Vínculos relacionados

En 20 minutos lleva esta receta de tilapia a la puttanesca a la mesa
Paso a paso para preparar kimchi
Receta para preparar sudado de pescado blanco con zucchini y zanahoria

Se le atribuye esta creación a Marcus Gavius Apicius en siglo I a. C, popularizándose con el paso del tiempo en una de las más apetecidas de la clase alta, siendo exhibidas en sus noches de banquetes. Ya en el siglo XVIII esta particular y deliciosa preparación se comienza a refinar obteniendo sabores más aromáticos y elaborados.

Expertos en el tema, han definido esta creación gastronómica como “una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar diferentes ingredientes”.Es ideal para emplatar y conquistar paladares, y según cuenta la historia es el primer “reto” de los aprendices de la cocina, quienes deben mostrar su habilidades elaborando este aderezo.

Gastronomía: Colombiana.

El laurel en esta propuesta aportará frescura

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 rack (1 kl) de costilla de cerdo sin piel
  • ½ taza de azúcar morena
  • ½ cucharadita de comino
  • Paprika, pimienta negra molida, ajo y cebolla en polvo (al gusto)
  • 1 taza de jugo de manzana sin azúcar
  • 2 tazas de agua
  • 1 cebolla blanca partida por la mitad
  • 2 dientes de ajo aplastados
  • 1 hoja de laurel
  • ½ taza de salsa BBQ

Preparación

Mezcla las especias con azúcar morena, agrega sal y cubre las costillas con esta mezcla.

En la olla, pon el jugo de manzana, el agua, la cebolla, el ajo y el laurel. Agrega las costillas y cierra.

Cocina en olla presión hasta que estén blandas.

Cuando estén listas, báñalas con la salsa BBQ y dales un toque al horno o air fryer si quieres ese acabado dorado perfecto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta en olla a presión

Estilo de Vida

Receta para el fin de semana

Receta casera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.