Receta para hacer costilla BBQ en olla a presión

Un poco de la historia de las salsas
El origen de las salsas se remonta a la época de los romanos. Su primera elaboración fue con los intestinos del pescado, los cuales eran fermentados al sol y se aderezaban con especias de las regiones.
Se le atribuye esta creación a Marcus Gavius Apicius en siglo I a. C, popularizándose con el paso del tiempo en una de las más apetecidas de la clase alta, siendo exhibidas en sus noches de banquetes. Ya en el siglo XVIII esta particular y deliciosa preparación se comienza a refinar obteniendo sabores más aromáticos y elaborados.
Expertos en el tema, han definido esta creación gastronómica como “una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar diferentes ingredientes”.Es ideal para emplatar y conquistar paladares, y según cuenta la historia es el primer “reto” de los aprendices de la cocina, quienes deben mostrar su habilidades elaborando este aderezo.
Gastronomía: Colombiana.
El laurel en esta propuesta aportará frescura
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 rack (1 kl) de costilla de cerdo sin piel
- ½ taza de azúcar morena
- ½ cucharadita de comino
- Paprika, pimienta negra molida, ajo y cebolla en polvo (al gusto)
- 1 taza de jugo de manzana sin azúcar
- 2 tazas de agua
- 1 cebolla blanca partida por la mitad
- 2 dientes de ajo aplastados
- 1 hoja de laurel
- ½ taza de salsa BBQ
Preparación
Mezcla las especias con azúcar morena, agrega sal y cubre las costillas con esta mezcla.
En la olla, pon el jugo de manzana, el agua, la cebolla, el ajo y el laurel. Agrega las costillas y cierra.
Cocina en olla presión hasta que estén blandas.
Cuando estén listas, báñalas con la salsa BBQ y dales un toque al horno o air fryer si quieres ese acabado dorado perfecto.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧