Dónde queda Intruso: comida callejera de autor en el 7 de Agosto en Bogotá

Intruso es un restaurante que rinde homenaje a la comida callejera y queda ubicado en el barrio 7 de agosto de Bogotá. Foto: Intruso

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“¿Qué comemos hoy?” Esa es una de las preguntas más frecuentes que se escuchan en oficinas, reuniones familiares, grupos de amigos y en pareja. Ese pequeño dilema, que combina hambre, antojos, practicidad o la búsqueda de un sabor en particular, ha empezado a poner en la mira de muchos locales y turistas barrios diferentes a Chapinero, La Candelaria, Usaquén, la Zona T y la G, en busca de lo que sus paladares desean.

El barrio 7 de Agosto, caracterizado por su plaza de mercado, comercios y ventas informales sobre las aceras, se perfila hoy en día como otro de los corazones gastronómicos más importantes de la capital colombiana. Por sus calles se encuentran taquerías, fruterías y restaurantes que evidencian cómo esta zona de Bogotá está en auge dentro del sector gastronómico.

Justo allí, en la carrera 23 #65-48, hay una puerta negra que pasa desapercibida, pero que, al abrirse, invita a descubrir una propuesta que rinde homenaje a la comida callejera de autor. Se trata de Intruso, un espacio con pocas mesas y mucho sabor, creado por el chef colombiano Danny Benjumea.

La historia de Benjumea comenzó a los 14 años, entre el gusto por los programas de televisión y la curiosidad de quien todavía no dimensiona lo que va a encontrar en su camino. Su primer acercamiento real a la cocina fue cuando decidió aventurarse a preparar una receta para el cumpleaños de su mamá. El resultado fue revelador y, más allá de reconocer que la complicidad con los ingredientes estaba sobre la mesa, el ejercicio de novato despertó algo más profundo.

“Desde ese momento seguí practicando. A mi mamá también le gustaba cocinar y siempre me motivó a hacer más recetas”, cuenta. Hoy, con 13 años de trayectoria, ese impulso inicial ha ido moldeando al cocinero con una carrera construida desde la constancia, el aprendizaje y la exploración.

Continúe leyendo: La receta de las achiras: de dónde son, de qué están hechas, cómo prepararlas e historia

Antes de crear su concepto, el chef pasó por distintos espacios, especialmente por restaurantes donde desarrolló una necesidad constante de aprender, explorando diferentes campos, inquietud que sería determinante para la construcción de su identidad culinaria.

El catering llegó de manera inesperada, pero terminó convirtiéndose en uno de los pilares de su carrera. Todo comenzó con una cena de menú degustación en la que, sin buscarlo, se encontró con dos contactos clave que impulsarían su saber desde los fogones. Con el tiempo, su trabajo se expandió hacia múltiples agencias, consolidando una propuesta basada en la personalización.

“Nosotros no tenemos un catálogo de comida común. Creamos una experiencia nueva y diferente para cada cliente, según sus necesidades, gustos y la temática del evento.” Para él, la esencia está en el proceso, reconociendo que los eventos gastronómicos son un camino de constante investigación y creatividad, donde el reto se cocina casi a diario y la monotonía nunca tiene cabida.

Abrir las puertas de Intruso es el mejor argumento de su teoría, además de soportar un concepto que llevaba años gestándose en su cabeza, justo mientras cocinaba. El nombre resume su intención: irrumpir, sorprender y romper esquemas. “Sabía que iba a ser un catering disruptivo, que iba a dar de qué hablar, que íbamos a llegar a lugares donde la gente no se imaginaría vivir una experiencia gastronómica”, explica.

Así que su idea de “entrar como intrusos” al 7 de Agosto se transformó en una declaración de principios que también expone la identidad visual de su proyecto. “El logo es una puerta a medio abrir, porque la gente sabe que va a comer, pero nunca se imagina lo que encontrará sobre la mesa”.

Puede interesarle: Fritanga: qué lleva la picada tradicional y por qué es una comida emblemática del país

Intruso representa su recorrido más personal, por eso su propuesta se define como comida callejera de autor, una categoría que cuestiona las jerarquías tradicionales de la gastronomía porque “nace de la necesidad de mostrar otra cara de la cocina colombiana, saliéndonos del molde del fine dining”. Para Benjumea, la calle es el verdadero origen.

“Siempre he creído que la comida callejera no es solo hamburguesas o salchipapas, hay mucho más que eso: arepas, empanadas, las marranitas en cada región; esta tierra tiene una diversidad increíble”, afirma. Sin embargo, su mirada va más allá del producto, reconociendo las historias que hay detrás de cada uno de ellos, como las que habitan en los puestos donde hay señoras “que han levantado a sus hijos vendiendo fritos en la calle, eso es lo que queremos honrar desde el restaurante”.

La elección del barrio 7 de Agosto como epicentro de sabor responde tanto a la practicidad como a la intuición. “Es un punto muy central, tenemos una plaza a media cuadra con proveedores de alta calidad, y la zona tiene mucho movimiento comercial”, explica.

En video: La historia del bar colombiano que llegó a la lista de los mejores del mundo

En el menú, cada plato funciona como una reinterpretación: las bombas de plátano, por ejemplo, nacen del cruce entre tradición y creatividad, donde toman preparaciones del Valle como las marranitas o los aborrajados y las combinan con sabores del Caribe que terminan con suero costeño y ají de mango.

Otros platos, como la lovecilla —una empanada de maíz pira rellena de morcilla artesanal, acompañada de ají de piña y una salsa de tomate de árbol—; el perro caliente populacho, elaborado con bondiola ahumada jugosa en salsa de lulo con cerveza negra; o el chuzo de barrio, servido con arepa de yuca, llegan directamente a la memoria gustativa del comensal. “Son sabores conocidos, pero representados de una manera distinta. El objetivo es claro: transformar la percepción sin perder la esencia”, dice.

Más allá de los ingredientes, su filosofía se sostiene en valores simples pero fundamentales. Para el colombiano, lo indispensable detrás de un fogón es el amor y la creatividad, reconociendo las raíces desde la investigación para poder innovar. La experiencia también está en la carta.

En Intruso, el comensal se acerca a una ventana para hacer su pedido, replicando la dinámica de la calle. “En Colombia no hay nada más folclórico que ver un puesto de arepas o de fritos. Por eso tomamos de ejemplo esa práctica: pides en la ventana y cuando está listo te llamamos”, explica. Incluso el momento de entrega se convierte en relato. Las bebidas también hacen parte del discurso del chef, el uso del viche —destilado tradicional del Pacífico— responde a esa misma intención de resignificar lo cotidiano.

Hoy, Intruso se posiciona como una propuesta que busca visibilizar una identidad distinta dentro de la escena gastronómica, mostrando “la revolución de la comida callejera con un menú disruptivo y educativo”, afirma Benjumea. Su visión sobre la alta cocina es clara y contundente, para él: “no puede haber innovación ni alta cocina sin conocer nuestra historia y nuestras raíces”.

En ese sentido, su trabajo no pretende alejarse de la calle, sino volver a ella con una nueva mirada que permite ser foco de la gastronomía mundial que se escribe hoy en día.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧