Aquí está la receta para hacer galletas “linzer”

Rellena esta preparación con tu mermelada favorita.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
07 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Galleta linzer, un clásico de la gastronomía austriaca para disfrutar en familia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - guenterguni
Un poco de la historia sobre la masa de galleta

La masa de galleta o “cookie dough” como es llamada en inglés, nació a principios del siglo XIX, cuando las recetas de “mezclas comestibles para pasteles” comenzaron a aparecer en los libros de cocina inglesa.

Esta receta generalmente requería huevos crudos, lo que representa un riesgo para la seguridad alimentaria, por lo que no fueron populares. Fue hasta finales de la década de 1990 que la masa para galletas realmente comenzó a ganar terreno. La receta original rápidamente se convirtió en un éxito entre los cocineros caseros que buscaban una manera fácil y deliciosa de disfrutar su masa para galletas sin tener que hornearla.

Gastronomía: Austriaca.

Usa vainilla en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 150 gramos de mantequilla
  • 100 gramos de azúcar glass
  • 2 yemas de huevo
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 250 gramos de harina
  • 100 gramos de harina de almendras
  • Mermelada (tu sabor favorito)

Ver la receta en video aquí

Preparación

En un tazón, crema la mantequilla con el azúcar glass, la sal y la vainilla.

Agrega las yemas y mezcla bien.

Incorpora la harina de trigo tamizada y luego la harina de almendra, hasta formar una masa homogénea.

Estira la masa con un rodillo y refrigera por 20 minutos para poder cortarla.

Corta las galletas con moldes o con un vaso.

Hornea por 10 a 12 minutos a 350º F/ 180º C o hasta que estén ligeramente doradas.

Deja enfriar, espolvorea azúcar glass y rellena con mermelada.

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

