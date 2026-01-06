Receta: sangría de frutos verdes

Esta sangría de frutos verdes puedes servirla y decorarla con arándanos. Foto: Silvia Márquez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de esta bebida

La sangría es una bebida tradicional de España y Portugal. Hace parte de las recetas que se preparan con bebidas alcohólicas, en este caso el vino, y aunque existen muchas variaciones de ella en el mundo de la gastronomía, su preparación original está compuesta por trozos de fruta, licor y azúcar. Aunque muchos piensen que la sangría es un cóctel, todavía no está catalogada como tal, así sus características indiquen que hace parte de este grupo gastronómico.

Gastronomía: Española . Usa romero en esta preparación para resaltas sabores Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 botella de vino blanco

2 onzas de almíbar

1/2 taza de uvas verdes

1/2 taza de manzana verde

1/2 taza de agua saborizada de maracuyá

Romero (al gusto)

Preparación

En una jarra grande agrega las uvas, la manzana, el vino blanco, el almíbar y mezcla bien hasta integrar.

Refrigera la sangría durante al menos una hora para que los sabores se mezclen.

Antes de servir, agrega la soda y mezcla suavemente.

Sirve la sangría en copas con hielo y decora con trozos de fruta fresca si lo deseas. Disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧