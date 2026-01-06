Receta: sangría de frutos verdes

Escucha este artículo
Un poco de la historia de esta bebida
La sangría es una bebida tradicional de España y Portugal. Hace parte de las recetas que se preparan con bebidas alcohólicas, en este caso el vino, y aunque existen muchas variaciones de ella en el mundo de la gastronomía, su preparación original está compuesta por trozos de fruta, licor y azúcar. Aunque muchos piensen que la sangría es un cóctel, todavía no está catalogada como tal, así sus características indiquen que hace parte de este grupo gastronómico.
Gastronomía: Española.
Usa romero en esta preparación para resaltas sabores
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 botella de vino blanco
- 2 onzas de almíbar
- 1/2 taza de uvas verdes
- 1/2 taza de manzana verde
- 1/2 taza de agua saborizada de maracuyá
- Romero (al gusto)
Preparación
En una jarra grande agrega las uvas, la manzana, el vino blanco, el almíbar y mezcla bien hasta integrar.
Refrigera la sangría durante al menos una hora para que los sabores se mezclen.
Antes de servir, agrega la soda y mezcla suavemente.
Sirve la sangría en copas con hielo y decora con trozos de fruta fresca si lo deseas. Disfruta.
