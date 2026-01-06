Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta: sangría de frutos verdes

Para esta bebida usa vino blanco, almíbar, uvas verdes, manzana verde, agua saborizada de maracuyá y romero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
06 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Esta sangría de frutos verdes puedes servirla y decorarla con arándanos.
Esta sangría de frutos verdes puedes servirla y decorarla con arándanos.
Foto: Silvia Márquez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de esta bebida

La sangría es una bebida tradicional de España y Portugal. Hace parte de las recetas que se preparan con bebidas alcohólicas, en este caso el vino, y aunque existen muchas variaciones de ella en el mundo de la gastronomía, su preparación original está compuesta por trozos de fruta, licor y azúcar. Aunque muchos piensen que la sangría es un cóctel, todavía no está catalogada como tal, así sus características indiquen que hace parte de este grupo gastronómico.

Vínculos relacionados

Paso a paso para hacer una paella de mariscos
Las recetas y consejos que da una chef luego de los excesos de diciembre
La receta de las hallacas: diferencias con el tamal, de dónde es, ingredientes e historia

Gastronomía: Española.

Usa romero en esta preparación para resaltas sabores

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 botella de vino blanco
  • 2 onzas de almíbar
  • 1/2 taza de uvas verdes
  • 1/2 taza de manzana verde
  • 1/2 taza de agua saborizada de maracuyá
  • Romero (al gusto)

Preparación

En una jarra grande agrega las uvas, la manzana, el vino blanco, el almíbar y mezcla bien hasta integrar.

Refrigera la sangría durante al menos una hora para que los sabores se mezclen.

Antes de servir, agrega la soda y mezcla suavemente.

Sirve la sangría en copas con hielo y decora con trozos de fruta fresca si lo deseas. Disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Sangría de frutos verdes

Receta con frutos verdes

Receta para hacer bebidas

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.