Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Paso a paso para hacer una paella de mariscos

Precalienta bien la paellera y cocina sin exceso de aceite para evitar que se pegue.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
06 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Sorprende a todos en la mesa con esta exquisita paella de mariscos.
Sorprende a todos en la mesa con esta exquisita paella de mariscos.
Foto: Getty Images/iStockphoto - MEDITERRANEAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de la paella

Este plato originario de España es una de las recetas más reconocidas del mundo de la gastronomía. Está elaborada con base de arroz y tiene la particularidad de cocinarse junto a otros ingredientes en una sartén, “generalmente ancha y con asas” con la que le dieron el nombre a este plato de tradición.

Vínculos relacionados

Receta con queso: rellena este plátano maduro para disfrutar
Estas son las predicciones gastronómicas para 2026
Receta para preparar tortillas fritas con crudo de atún y mayonesa de Sriracha

Su receta ha sufrido variaciones con el tiempo, agregando alimentos como mariscos que distan mucho de su preparación original. Sin embargo, y pese a muchas discusiones, sigue siendo uno de los sabores más apetecidos del mundo, llegando al punto de encontrarse en restaurantes de occidentes y convertirse en “Bien de Interés Cultural” desde el 9 de noviembre de 2021.

Gastronomía: Española.

Los camarones y los mejillones son imperdibles en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 18 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 chorrito de aceite de oliva
  • 1 cebolla morada picada
  • Ajo picado (al gusto)
  • 1 taza pequeña de paprika
  • 2 tomates rallados
  • 1/2 taza de arroz bomba o corto
  • 1 taza y 1/2 de caldo de pescado
  • Sal al gusto
  • Hebras de azafrán
  • Mariscos: camarones, langostinos, mejillones, almejas y anillos de calamar

Ver receta en video aquí

Preparación

En una paellera bien caliente, añade un poco de aceite de oliva.

Sofríe la cebolla con el ajo y la paprika. Agrega el tomate rallado y cocina hasta obtener un sofrito concentrado.

Incorpora ½ taza de arroz y nacáralo. Luego añade 1½ tazas de fumet o caldo caliente.

Agrega sal y las hebras de azafrán. Mezcla bien.

Añade los mariscos y ponlos con la abertura hacia abajo, tocando el arroz.

Cocina durante 8 minutos, hasta que el arroz comience a “asomarse”.

Tapa y cocina 10 minutos más. Retira del fuego y deja reposar antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Paella de mariscos

Receta para hacer paella

Receta con mariscos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.