Paso a paso para hacer una paella de mariscos

Sorprende a todos en la mesa con esta exquisita paella de mariscos.

Un poco de la historia de la paella

Este plato originario de España es una de las recetas más reconocidas del mundo de la gastronomía. Está elaborada con base de arroz y tiene la particularidad de cocinarse junto a otros ingredientes en una sartén, “generalmente ancha y con asas” con la que le dieron el nombre a este plato de tradición.

Su receta ha sufrido variaciones con el tiempo, agregando alimentos como mariscos que distan mucho de su preparación original. Sin embargo, y pese a muchas discusiones, sigue siendo uno de los sabores más apetecidos del mundo, llegando al punto de encontrarse en restaurantes de occidentes y convertirse en “Bien de Interés Cultural” desde el 9 de noviembre de 2021.

Gastronomía: Española . Los camarones y los mejillones son imperdibles en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 18 minutos.

18 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 chorrito de aceite de oliva

1 cebolla morada picada

Ajo picado (al gusto)

1 taza pequeña de paprika

2 tomates rallados

1/2 taza de arroz bomba o corto

1 taza y 1/2 de caldo de pescado

Sal al gusto

Hebras de azafrán

Mariscos: camarones, langostinos, mejillones, almejas y anillos de calamar

Preparación

En una paellera bien caliente, añade un poco de aceite de oliva.

Sofríe la cebolla con el ajo y la paprika. Agrega el tomate rallado y cocina hasta obtener un sofrito concentrado.

Incorpora ½ taza de arroz y nacáralo. Luego añade 1½ tazas de fumet o caldo caliente.

Agrega sal y las hebras de azafrán. Mezcla bien.

Añade los mariscos y ponlos con la abertura hacia abajo, tocando el arroz.

Cocina durante 8 minutos, hasta que el arroz comience a “asomarse”.

Tapa y cocina 10 minutos más. Retira del fuego y deja reposar antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧