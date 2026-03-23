Aquí está la receta para hacer pizza de plátano verde

A esta pizza hecha con plátano verde puedes añadirle tus vegetales y proteínas favoritas. Foto: elroby_elroby / Pixabay

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Gastronomía: Latinoamericana . Una preparación que tardará solo 25 minutos para conquistar tu paladar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 plátanos verdes rallados

1 huevo

Sal, orégano y ajo en polvo al gusto.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Queso mozarella

2 cucharadas de pasta de tomate sin azúcar añadido

Pollo desmechado al gusto

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Preparación

Ralla el plátano verde y mézclalo con huevo, sal, orégano y ajo en polvo.

Añade la mezcla en una sartén con aceite y forma la base.

Cocina a fuego bajo tapado hasta que dore, luego voltea.

Agrega salsa de tomate, queso, pollo y más queso. Tapa nuevamente y cocina hasta que el queso se derrita.

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Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1.600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧