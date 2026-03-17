Esta es la receta para hacer chicharrón oreado

Este chicharrón oreado también puedes servirlo con papa criolla, longaniza o morcilla. Foto: Silvia Márquez

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Gastronomía: Colombiana . Puedes acompañar con una buena yuca humeante Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 libras de tocino

4 cucharadas de vinagre

1 cucharada de Sal

1/2 cda de pimienta

1 cucharada de bicarbonato

2 cucharadas de panela molida

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Preparación

Pinchamos con energía la parte del cuero del cerdo y dividimos la pieza en dos porciones.

Ponemos boca arriba las piezas y sobre la carne hacemos una cuadrícula sin llegar al cuero.

En un bowl mezclamos el vinagre, la sal, la pimienta y la panela, hasta obtener una mezcla homogénea.

Sumergimos en el bowl con la mezcla anterior las dos piezas por el lado de la carne, sin que la mezcla toque el cuero. Dejamos en la nevera por unos 10 minutos, para que quede bien impregnado.

Retiramos de la nevera y sacamos del bowl las piezas y le hacemos masajes a la carne para que nos quede bien sazonada.

Ponemos sobre papel aluminio, forramos las piezas por el lado de la carne y dejamos descubierto el lado del cuero. Con un papel absorbente retiramos el exceso de humedad.

Sobre el cuero agregamos el bicarbonato (1/2 cucharada a cada pieza) y masajeamos hasta que se disuelva. Agregamos sal marina y hacemos lo mismo, le pasamos el paño para retirar los excesos y que quede seco.

Se lleva a la nevera por 24 horas cubierto para que no se reseque.

Precalentamos el horno a 180 °C y horneamos por hora y veinte minutos o hasta que le salgan ampollas al cuero, en ese momento se retiran del horno y barnizamos con aceite de oliva. Llevamos las piezas a 200 °C por 20 minutos hasta que se vea tostado y disfrutamos.

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Un poco de la historia del chicharrón

El chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española. Es un alimento que se ha extendido a lo largo del tiempo y se ha utilizado en muchos preparaciones hispanoamericanas. Se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. En países como Colombia, se caracteriza por ser “una fritura que queda como resultado de la piel del cerdo”.

Ver recetario con cerdo aquí

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧