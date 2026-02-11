Aquí está la receta para hacer una torta tres leches de coco

Prepara esta torta tres leches con coco para saborear este postre tradicional. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este plato

Este postre es de cuna latinoamericana y aunque su origen es desconocido, es uno de los manjares más ricos dentro del grupo de los postres en el mundo de la gastronomía. Es un bizcocho que tiene dentro de sus ingredientes leche, crema de leche y leche condensada, de ahí que se conozca con este nombre. Se caracteriza por tener una mezcla perfecta entre el sabor y la humedad del mismo, si no se consigue esta última el postre es un fracaso culinarios.

Su decoración puede hacerse con cerezas, moras, chocolate rallado e incluso crema de arequipe.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa leche de coco en esta propuesta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 4 huevos

100 gramos de azúcar

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de vainilla

120 gramos de harina de trigo

1 taza de leche

1 taza de leche de coco

1/2 taza de crema de coco

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F).

En un bowl, bate los huevos con el azúcar y la sal hasta que la mezcla duplique su tamaño. Esto incorpora suficiente aire, por lo que no necesitarás polvo para hornear.

Añade la vainilla y la harina tamizada. Incorpora con movimientos suaves y envolventes para no bajar la mezcla.

Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea por 25 a 30 minutos hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Mientras el bizcocho está en el horno, mezcla la leche, la leche de coco y la crema de coco.

Una vez horneado, deja enfriar el pastel. Haz orificios en la superficie con un palillo y vierte la mezcla de leches para que se absorba completamente. Refrigera de 2 a 4 horas.

Cubre con crema batida, espolvorea coco rallado y agrega frambuesas frescas para un toque ácido y delicioso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧