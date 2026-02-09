De la lasaña al tiramisú: así se ilustran los deportes de invierno en Milano Cortina 2026

Ilustración, deporte y cocina se cruzan en “Sports alla italiana”, una campaña que reimagina los Juegos Olímpicos de Invierno desde el sabor y la identidad cultural. Foto: Olympics & burnstheagency

Si los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se celebran en Italia, todo lo que los rodea debería oler, verse y sentirse italiano.

Esa es la premisa que articula “Sports alla italiana”, un proyecto creativo concebido por la agencia Burns junto al artista Bonny Carrera para el Comité Olímpico Internacional, con motivo de Milano Cortina 2026.

Según explica el sitio especializado ReasonWhy, la campaña parte de una observación estratégica clara: muchos deportes de invierno siguen siendo percibidos como lejanos o minoritarios por amplios sectores del público.

En lugar de recurrir a una comunicación técnica o excesivamente explicativa, el proyecto propone un cambio de lenguaje: traducir las disciplinas.

Y lo hace a través de uno de los códigos culturales más universales y reconocibles de Italia: su gastronomía, la número uno del mundo, según TasteAtlas.

16 disciplinas, un imaginario común

El resultado se materializa en 16 gráficas ilustradas, cada una dedicada a una disciplina olímpica de invierno reinterpretada desde el universo culinario italiano.

Así, por ejemplo, el biatlón aparece representado como una atleta deslizándose sobre una lasaña; el esquí alpino se convierte en un descenso vertiginoso por un helado de cono; el esquí de fondo avanza sobre un tiramisú; el esquí freestyle vuela sobre un helado; el luge recorre la pista sobre unos rigatoni y el patinaje de velocidad sobre hielo se desplaza sobre una tetera de café.

La comida funciona como puente cultural: un elemento cotidiano, reconocible y emocional que reduce la distancia entre disciplinas complejas y un público no especializado.

IA al servicio

Otro de los elementos diferenciales del proyecto es el uso instrumental de la Inteligencia Artificial dentro del proceso creativo. De acuerdo con ReasonWhy, para la creación de “Sports alla italiana” se emplearon modelos y herramientas de IA como parte del flujo de trabajo.

En concreto, a partir de reflexiones humanas, se utilizó ChatGPT para desarrollar prompts que luego se trabajaron en Midjourney. La IA no actuó como generadora autónoma del concepto, sino como una herramienta al servicio de una idea previamente definida.

Uno de los principales retos, según el medio especializado, fue evitar que las piezas se percibieran de inmediato como “imágenes hechas con IA”, priorizando una estética cuidada, coherente y con identidad propia.

En conjunto, “Sports alla italiana” plantea una reflexión relevante sobre cómo mezclar deporte, gastronomía e ilustración de forma sólida, creativa y global, sin perder identidad local ni sofisticación visual.

