Cómo limpiar el pulpo: guía básica antes de cocinarlo

Le explicamos el paso a paso para realizar esta tarea en casa. Foto: pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Probablemente usted sea de las personas que disfruta comer mariscos, pero duda a la hora de cocinarlos en casa. Es cierto que requieren de ciertos cuidados y que, igual que con otros alimentos, una mala manipulación puede arruinar el sabor final.

Hoy hablaremos del pulpo que, crudo, suele tener una sensación viscosa que lo hace resbalar entre las manos y puede parecer raro e “imposible” de preparar. Pero tranquilo: aquí le enseñamos cómo hacerlo.

Paso #1: Retirar las partes no comestibles

Ojo: Si el pulpo no viene previamente limpio, se debe dar la vuelta a la cabeza para retirar la bolsa de tinta y los órganos. Este procedimiento se realiza preferiblemente bajo el agua para evitar manchas y asegurar una limpieza completa.

Para comenzar, se recomienda enjuagar con agua fría o colocarlo en un recipiente con agua para retirar parte de esa capa.

Luego de eso es necesario retirar dos elementos: los ojos y el pico. Los ojos se encuentran en la zona de la cabeza y se “sacan” con cuchillo o con unas tijeras. El pico, que está ubicado en el centro de los tentáculos, debe extraerse completamente. Hecho esto, el pulpo se vuelve a lavar con agua fría.

#2: Vamos con un lavado profundo

Después del corte, hay que enjuagar cada tentáculo y cada pliegue. Para esto, ubíquelo en el chorro a presión de agua y elimine restos de arena, mini-piedras o suciedad en general. Recuerde que también puede haber residuos de tinta que deben quitarse.

#3: Pulpo fresco vs pulpo congelado

El pulpo congelado suele venir limpio, pero siempre es mejor revisarlo y lavarlo una vez esté descongelado. Esto debe hacerse en la nevera, colocándolo en un recipiente grande, ya que soltará líquido que puede derramarse.

En el caso del pulpo fresco, el proceso de limpieza es el mismo. Además, puede congelarse durante uno o dos días antes de cocinarlo, ya que el frío ayuda a romper las fibras musculares y a que la carne quede más tierna.

A la hora de preparar...

La cocción se realiza en agua hirviendo sin sal. Puede introducir los tentáculos unos segundos varias veces antes de sumergir el pulpo por completo, si quiere mantener la piel y la forma durante la cocción. Recuerde que la sal se añade únicamente al final.

Ahora: pongámonos creativos. Lo invitamos a que conozca y se anime a preparar alguna de las recetas con nuestro ingrediente estrella.

Una propuesta con sabor y creatividad para llevar a la mesa. ¡Exquisita!

El chef y presentador Leonardo Morán nos cuenta cómo podemos preparar este manjar en nuestras casas. Su inspiración para hacer este tipo de plato ha sido emplear todas las técnicas que ha aprendido viajando por el mundo.

Sirva con papa criolla bien doradita para saborear. ¡Manos a la obra!

Si le gusta la cocina y es de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escriba al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer su propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧