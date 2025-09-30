Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Aquí está la receta para preparar un buen ayaco tradicional colombiano

Para esta preparación usa achiote, azúcar, ajo y comino.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
30 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Exponente de la gastronomía colombiana.
Exponente de la gastronomía colombiana.
Foto: Diana Acevedo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del arroz

Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7.000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa.

Vínculos relacionados

The World’s 50 Best Bars: estos son los tres bares colombianos que se destacaron
Así se prepara una yuca frita en la freidora de aire
Fábio Costa: el chef que encontró su lugar en Bangkok de la mano de Gaggan

Los datos históricos nos dicen que este cereal llegó a Colombia gracias a Cristóbal Colón en 1493, quien no tuvo mucho éxito en sus primeras siembras.

Gastronomía: Colombiana.

En esta receta puedes usar muslos o alas de pollo

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 120 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • Hojas de mazorca (pancas), lavadas y desinfectadas
  • 6 mazorcas desgranadas
  • 1/2 taza de arroz cocido y sazonado
  • Presas de pollo

Para el guiso

2 cucharadas de manteca de cerdo

1 cebolla larga

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de achiote

Sal y una pizca de azúcar

Preparación

Desgrana las mazorcas y lleva el maíz al molino o licúa hasta obtener una masa espesa.

En una sartén, sofríe la cebolla, ajo, comino y achiote con la manteca.

Mezcla el guiso con la masa. Añade sal y azúcar.

En cada hoja de mazorca, pon una cucharada de masa, un poco de arroz, una pieza de pollo y cubre con más masa.

Cierra las hojas formando los ayacos.

Pon las tuzas en el fondo de una olla, luego acomoda los ayacos encima, cubre con más pancas y cocina al vapor durante dos a dos horas y media.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Ayaco

Ayaco colombiano

Receta colombiana

Receta para el almuerzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.