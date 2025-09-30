Aquí está la receta para preparar un buen ayaco tradicional colombiano

Exponente de la gastronomía colombiana. Foto: Diana Acevedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del arroz

Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7.000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa.

Los datos históricos nos dicen que este cereal llegó a Colombia gracias a Cristóbal Colón en 1493, quien no tuvo mucho éxito en sus primeras siembras.

Gastronomía: Colombiana . En esta receta puedes usar muslos o alas de pollo Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 120 minutos.

120 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes Hojas de mazorca (pancas), lavadas y desinfectadas

6 mazorcas desgranadas

1/2 taza de arroz cocido y sazonado

Presas de pollo

Para el guiso

2 cucharadas de manteca de cerdo

1 cebolla larga

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de achiote

Sal y una pizca de azúcar

Preparación

Desgrana las mazorcas y lleva el maíz al molino o licúa hasta obtener una masa espesa.

En una sartén, sofríe la cebolla, ajo, comino y achiote con la manteca.

Mezcla el guiso con la masa. Añade sal y azúcar.

En cada hoja de mazorca, pon una cucharada de masa, un poco de arroz, una pieza de pollo y cubre con más masa.

Cierra las hojas formando los ayacos.

Pon las tuzas en el fondo de una olla, luego acomoda los ayacos encima, cubre con más pancas y cocina al vapor durante dos a dos horas y media.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧