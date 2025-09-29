The World’s 50 Best Bars: estos son los tres bares colombianos que se destacaron

El bar situado en Medellín, se ubicó en la posición 81 en los recientes The World’s 50 Best Bars 2025. Foto: Tomada de IG: Mamba Negra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia sigue abriéndose paso en la gastronomía mundial. Esta vez, fue reconocida en The World’s 50 Best Bars gracias a las propuestas líquidas de tres bares nacionales que se han dedicado a mostrar la riqueza de la despensa colombiana, destacando su variedad de frutas y licores artesanales, los cuales se fusionan para dar vida a recetas creativas que sobresalen en el sector.

El ranking anual, que reconoce a los establecimientos más destacados del mundo en el ámbito de las bebidas, se basa en las opiniones de un jurado compuesto por más de 800 especialistas. Entre ellos se encuentran bartenders, instructores, referentes en mixología y periodistas expertos, quienes se encargan de seleccionar a los mejores en esta área de la gastronomía.

Hace pocos días, The World’s 50 Best Bars dio a conocer las posiciones del 51 al 100, donde Colombia volvió a figurar entre las favoritas. Aunque el año pasado solo dos bares del país lograron entrar en estas prestigiosas listas —Alquímico, de Cartagena, en el puesto 8, y La Sala de Laura, de Bogotá, en la posición 44—, este año un tercer bar colombiano se sumó al ranking.

La Sala de Laura, de Bogotá, repitió su presencia este año, ubicándose en el puesto 68. Mamba Negra, de Medellín, logró el puesto 81, mientras que Bar Carmen, también de la capital antioqueña, se ubicó en la posición 100.

El universo líquido de esta propuesta gastronómica entrelaza memorias de vida y creaciones nacidas de la curiosidad y el compromiso con la bioculturalidad de Colombia. Es un espacio en el mundo que ofrece fermentados locales elaborados por comunidades, utilizando ingredientes autóctonos como la hoja de coca, el borojó y el naidí.

“Continuar posicionándonos como uno de los mejores bares del mundo es muestra de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Queremos reivindicar nuestras tradiciones, exaltar nuestra biodiversidad y, sobre todo, mostrar que Colombia es un país que tiene todo para ser un referente de la gastronomía líquida. Tenemos cómo producir buenos destilados y, por supuesto, construir localmente la cultura de barra, para que los colombianos disfruten de un bar que ofrece buenas bebidas y también buena comida, como pasa en los grandes bares del mundo. Es un trabajo en equipo, de esfuerzo, que poco a poco va cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto”, señaló la sommelier Laura Hernández.

En este restaurante, el menú no compite con los cócteles, los complementa, ampliando la experiencia sensorial del lugar. El bar es producto de la creatividad de Juan David Zapata, el emprendedor que ha logrado, darle vida a una de las azoteas más elegantes de Medellín.

“Su estética llamativa, está inspirada en la serpiente mamba negra y se combina con vistas impresionantes, una cocina con influencias de África, España y el Caribe, y una carta de cócteles creativa que reinventa clásicos como el Mojito y el Negroni, junto a opciones sin alcohol y bebidas exclusivas. Tal como afirman ellos mismos, es un lugar difícil de olvidar”, tal como se lee en su sitio web.

Ubicado en Medellín, esta propuesta de gastronomía líquida celebra los sabores e ingredientes que forman parte de la identidad biológica y cultural de Colombia. “La importancia de sus destilados tradicionales y las fermentaciones locales en este establecimiento se combinan con frutas, tubérculos, especias y hierbas de la biodiversidad del territorio, brindando una oferta líquida tropical, novedosa y sabrosa”, comenta su equipo, luego de recibir este reconocimiento.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧