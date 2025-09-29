Así se prepara una yuca frita en la freidora de aire

El tiempo para hacer esta yuca frita puede variar según el grosor de estas; revísalas hasta lograr el nivel de crocancia deseado. Foto: Diana León

Un poco de historia sobre la yuca

La yuca frita en freidora de aire, con una textura crujiente por fuera y suave por dentro, se convierte en el acompañamiento perfecto para tus comidas, o incluso en un snack delicioso por sí solo. Al prepararla en air fryer, se evita el exceso de aceite, conservando todo su sabor y valor nutricional.

Lo mejor de esta receta es que no requiere muchos ingredientes y está lista en pocos minutos. Solo necesitas yuca fresca, mantequilla clarificada y algunos condimentos básicos para lograr un resultado delicioso y saludable. Con un poco de práctica, obtendrás unos chips dorados y crocantes que puedes disfrutar con la salsa de tu preferencia.

La yuca, también conocida como mandioca o cassava, es un tubérculo originario de América del Sur, cultivado desde hace más de 4.000 años. Se cree que sus primeros usos alimenticios se dieron en la región amazónica, entre lo que hoy es Brasil y Paraguay. Con la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, la yuca se expandió hacia África y Asia, convirtiéndose en un alimento básico en países como Nigeria, Tailandia e Indonesia.

En Colombia y otros países latinoamericanos, la yuca frita se ha consolidado como un acompañamiento tradicional en asados, sopas y comidas familiares, manteniendo viva una historia que conecta culturas y generaciones.

Gastronomía: Latinoamericana . Una receta para disfrutar con ají muy picante Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 libra de yuca

1 cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de fécula de maíz

½ cucharadita de pimienta negra molida

¼ de taza de mantequilla clarificada

1 taza de agua para hervir

Preparación

Pela la yuca y córtala en trozos del tamaño para que puedas cocinarlos en una olla. Lleva 2 tazas de agua a hervir.

Cocina la yuca en el agua hirviendo durante 15 minutos y luego escúrrela.

Corta la yuca en cuadros pequeños. Pásala a un bowl seco y añade la mantequilla clarificada, la sal, la pimienta, la fecula de maiz y el ajo.

Precalienta la freidora de aire (si es necesario) y pon la yuca durante máximo 25 minutos a 350 °F (aprox. 180 °C).

