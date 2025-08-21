Aquí está la receta para preparar una “cookie pie skillet”

Esta galleta horneada en sartén se sirve caliente para disfrutar. Foto: eat kubba / Pexels

Un poco de la historia de esta preparación

La galleta al sartén nació en los años 90 en la cadena de restaurantes estadounidense Tony Roma’s. Este restaurante la ofrecía como un postre caliente servido en una sartén de hierro fundido, con una bola de helado encima. Esta combinación se convirtió en un éxito inmediato.

A partir de los años 2000, gracias a los blogs de cocina y las redes sociales,la receta se viralizó, convirtiéndose en una opción rápida y atractiva para preparar en casa.Desde entonces, se han creado diferentes versiones sin gluten, veganas, con distintos tipos de harinas y chocolates.

Gastronomía: Americana . No olvides el bicarbonato en esta propuesta Tiempo de preparación: 45 minutos.

45 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza (225 g) de mantequilla sin sal, derretida y ligeramente enfriada

1 taza (200 g) de azúcar morena

1/2 taza (100 g) de azúcar blanca

2 huevos grandes

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 1/4 tazas (280 g) de harina de trigo todo uso

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

1 1/2 tazas (270 g) de chispas de chocolate semiamargo

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa ligeramente una sartén de hierro fundido de 25 cm de diámetro (10 pulgadas) o uno similar.

En un bowl grande, mezcla la mantequilla derretida con el azúcar morena y el azúcar blanca hasta que se integren bien. Agrega los huevos uno a uno, batiendo después de cada adición. Incorpora la vainilla.

En otro recipiente, mezcla la harina, el bicarbonato y la sal. Añade esta mezcla a los ingredientes húmedos, mezclando solo hasta que no queden restos visibles de harina.

Incorpora las chispas de chocolate, reservando unas pocas para decorar por encima antes de hornear.

Vierte la mezcla en la sartén preparado, esparce las chispas de chocolate reservadas por encima y hornea durante 20 a 25 minutos, o hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún se vea suave.

Deja reposar 10 minutos antes de cortar. Puedes servirlo directamente de la sartén, solo o acompañado con helado de vainilla.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧