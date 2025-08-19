En 45 minutos prepara esta receta de arroz con cerdo

A este arroz con cerdo también puedes añadirle camarones. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia de la carne de cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana. Tiempo de preparación: 25 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Porciones: 2. Ingredientes 2 tazas de arroz

400 gramos de cerdo

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

Grasa de pescado

1 cebolla picada

1 pimentón rojo picado

1 zanahoria rallada

1 tomate rallado

1/4 de taza de vino

1 taza de leche de coco

1 taza de caldo de pescado

1 cucharadita de pimentón dulce

Preparación

En una olla de hierro, calienta un poco de grasa de pescado. Agrega el cerdo y cocínalo con las especias. Reserva.

Sofríe la cebolla, el tomate, el pimentón y la zanahoria hasta que estén suaves. Luego, agrega el vino blanco.

Añade el arroz y mezcla bien con los ingredientes anteriores.

Vierte suficiente caldo de pescado y leche de coco hasta cubrir el arroz. Cocina a fuego medio-bajo hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido todos los líquidos.

Agrega el cerdo y mezcla bien.

Una vez listo, retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.¡Disfruta!

