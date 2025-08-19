No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En 45 minutos prepara esta receta de arroz con cerdo

Usa para esta propuesta leche de coco, caldo de pescado y vino.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
19 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
A este arroz con cerdo también puedes añadirle camarones.
Foto: Silvia Márquez
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia de la carne de cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana .

La grasa de pescado es el ingrediente infaltable en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz
  • 400 gramos de cerdo
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta al gusto
  • Grasa de pescado
  • 1 cebolla picada
  • 1 pimentón rojo picado
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 tomate rallado
  • 1/4 de taza de vino
  • 1 taza de leche de coco
  • 1 taza de caldo de pescado
  • 1 cucharadita de pimentón dulce

Preparación

En una olla de hierro, calienta un poco de grasa de pescado. Agrega el cerdo y cocínalo con las especias. Reserva.

Sofríe la cebolla, el tomate, el pimentón y la zanahoria hasta que estén suaves. Luego, agrega el vino blanco.

Añade el arroz y mezcla bien con los ingredientes anteriores.

Vierte suficiente caldo de pescado y leche de coco hasta cubrir el arroz. Cocina a fuego medio-bajo hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido todos los líquidos.

Agrega el cerdo y mezcla bien.

Una vez listo, retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.¡Disfruta!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

