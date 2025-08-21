Muslos de pollo en salsa BBQ criolla

Sirve estos muslos de pollo en salsa BBQ con arroz, papa o ensalada. Foto: Getty Images - Vladimir Mironov

Un poco de la historia de las salsas

El origen de las salsas se remonta a la época de los romanos. Su primera elaboración fue con los intestinos del pescado, los cuales eran fermentados al sol y se aderezaban con especias de las regiones. Se le atribuye esta creación a Marcus Gavius Apicius en siglo I A.C, popularizándose con el paso del tiempo en una de las más apetecidas de la clase alta, siendo exhibidas en sus noches de banquetes. Ya en el siglo XVIII esta particular y deliciosa preparación se comienza a refinar obteniendo sabores más aromáticos y elaborados.

Expertos en el tema, han definido esta creación gastronómica como “una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar diferentes ingredientes”.Es ideal para emplatar y conquistar paladares, y según cuenta la historia es el primer “reto” de los aprendices de la cocina, quienes deben mostrar su habilidades elaborando este aderezo.

Gastronomía: Latinoamericana . Acompaña con ensalada de pepino Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 muslos de pollo

2 cucharaditas de mantequilla

1 cucharadita de ajo

1/4 de taza de salsa BBQ

2 cucharadas de salsa de tomate

1/4 de taza de agua

2 cucharaditas de aceite

1/4 de taza de pimentón en cubos

1/4 de taza de cebolla blanca en cubitos

1/4 de taza de cebolla larga en cubitos

1/4 de taza de tomate en cubitos

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de paprika

Preparación

En una sartén grande, calienta el aceite y la mantequilla. Añade los muslos de pollo con un poco de sal y dora bien por ambos lados hasta que la piel esté crujiente y dorada. Retíralos y resérvalos.

En la misma sartén (sin lavar, para aprovechar el sabor), agrega un poco más de aceite y mantequilla. Sofríe el pimentón, la cebolla blanca, la cebolla larga, el tomate y el ajo. Cocina hasta que todo esté bien sofrito y suave.

Agrega la paprika, sal, pimienta, la salsa barbecue, la salsa de tomate y el agua. Mezcla bien y deja que la salsa tome cuerpo durante 3-5 minutos a fuego medio.

Pon los muslos nuevamente en la sartén con la salsa. Tapa y cocina a fuego bajo durante aproximadamente 20 minutos, para que el pollo termine de cocinarse y se impregne con todos los sabores.

Acompaña con arroz blanco y mucha salsa por encima. Puedes agregar ensalada o papas como guarnición.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧