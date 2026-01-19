Aquí están los ingredientes y el paso a paso para hacer un sabroso pollo desmechado

Si lo prefieres, también puedes añadir verduras a este pollo desmechado. Foto: Getty Images - vaaseenaa

Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Latinoamericana . La cebolla roja es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 libras tomate

2 pimentones y si tienes ají dulce mucho mejor

3 zanahorias

1 cabeza de ajo

5 ramas de cebolla larga

2 cebollas rojas

Sal, comino, pimienta y paprika al gusto

2 pechugas de pollo

2 cucharadas de aceite de oliva achiotado

Preparación

Pon la pechuga de pollo en una olla y agrégale ajo, cebolla larga, sal y paprika. Cocina hasta que el pollo esté completamente cocido.

Retira el pollo de la olla, deja reposar unos minutos y desméchalo en tiras finas. Reserva.

En una sartén, añade aceite achotado y sofríe el ajo, la cebolla, el tomate, la zanahoria, la cebolla larga y el pimentón. Sazona con sal, comino y pimienta. Cocina hasta que el sofrito esté bien concentrado y aromático.

Incorpora el pollo desmechado al sofrito y mezcla bien para que se impregne de todos los sabores.

Cocina a fuego bajo durante unos minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que todo esté bien integrado. Retira del fuego y sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧