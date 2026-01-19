Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Aquí están los ingredientes y el paso a paso para hacer un sabroso pollo desmechado

Puedes servir esta preparación con papa criolla, un buen puré o yuquitas fritas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
19 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Si lo prefieres, también puedes añadir verduras a este pollo desmechado.
Si lo prefieres, también puedes añadir verduras a este pollo desmechado.
Foto: Getty Images - vaaseenaa
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Vínculos relacionados

Eddie White: el australiano viral en redes por ilustrar la comida y los sabores de Colombia
Entre papas en chupe y longaniza de Sutamarchán: así es Ahíto, un bistró popular colombiano
Lasaña de plátano maduro con pollo: receta casera fácil

Gastronomía: Latinoamericana .

La cebolla roja es el ingrediente infaltable en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 libras tomate
  • 2 pimentones y si tienes ají dulce mucho mejor
  • 3 zanahorias
  • 1 cabeza de ajo
  • 5 ramas de cebolla larga
  • 2 cebollas rojas
  • Sal, comino, pimienta y paprika al gusto
  • 2 pechugas de pollo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva achiotado

Ver la receta en video aquí

Preparación

Pon la pechuga de pollo en una olla y agrégale ajo, cebolla larga, sal y paprika. Cocina hasta que el pollo esté completamente cocido.

Retira el pollo de la olla, deja reposar unos minutos y desméchalo en tiras finas. Reserva.

En una sartén, añade aceite achotado y sofríe el ajo, la cebolla, el tomate, la zanahoria, la cebolla larga y el pimentón. Sazona con sal, comino y pimienta. Cocina hasta que el sofrito esté bien concentrado y aromático.

Incorpora el pollo desmechado al sofrito y mezcla bien para que se impregne de todos los sabores.

Cocina a fuego bajo durante unos minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que todo esté bien integrado. Retira del fuego y sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta con pollo

Pollo desmechado

Gastronomía colombiana

Receta para el almuerzo

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.