Aquí están los ingredientes y el paso a paso para hacer un sabroso pollo desmechado

Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Latinoamericana .
La cebolla roja es el ingrediente infaltable en esta preparación
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 libras tomate
- 2 pimentones y si tienes ají dulce mucho mejor
- 3 zanahorias
- 1 cabeza de ajo
- 5 ramas de cebolla larga
- 2 cebollas rojas
- Sal, comino, pimienta y paprika al gusto
- 2 pechugas de pollo
- 2 cucharadas de aceite de oliva achiotado
Ver la receta en video aquí
Preparación
Pon la pechuga de pollo en una olla y agrégale ajo, cebolla larga, sal y paprika. Cocina hasta que el pollo esté completamente cocido.
Retira el pollo de la olla, deja reposar unos minutos y desméchalo en tiras finas. Reserva.
En una sartén, añade aceite achotado y sofríe el ajo, la cebolla, el tomate, la zanahoria, la cebolla larga y el pimentón. Sazona con sal, comino y pimienta. Cocina hasta que el sofrito esté bien concentrado y aromático.
Incorpora el pollo desmechado al sofrito y mezcla bien para que se impregne de todos los sabores.
Cocina a fuego bajo durante unos minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que todo esté bien integrado. Retira del fuego y sirve caliente.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧