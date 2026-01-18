Lasaña de plátano maduro con pollo: receta casera fácil

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
La mezcla perfecta de los sabores de Italia para el mundo. Una de las joyas de la gastronomía no solo por su exquisitez sino también por sus combinaciones, así es la lasaña.
Un plato que data de la Antigua Grecia y que es conocido como “Laganon o Laganum”. La preparación de esta delicia culinaria está basada en tiras de pasta que forman capas y que en su mayoría de veces están acompañadas de salsa de carne y pollo, entre otras. En 1634, Giovan Battista Crisci, fue el primer chef en hacer de esta receta una obra de arte, logrando fusionar un sinnúmero de sabores con un ingrediente mágico: el queso gratinado.
Gastronomía: Italiana.
Acompaña con el vino de tu preferencia
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 3–4 plátanos maduros grandes ( que se vean negritos para que es sabor sea mas dulce)
- 2 tazas de pollo cocido y desmechado
- 1 taza de salsa de tomate o si eres mas de salsas blancas puedes hacerla con salsa bechamel
- ½ taza de cebolla finamente picada
- 1 diente de ajo picado
- ½ taza de crema de leche
- 1½ tazas de queso mozarella rallado
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva o mantequilla
Preparación
Pela los plátanos y córtalos en tajadas largas (como láminas). Dóralas en una sartén con un poquito de aceite o mantequilla hasta que estén doradas y suaves. Reserva.
En una sartén sofríe la cebolla con el ajo hasta que esté transparente. Agrega el pollo desmechado, salpimienta y añade la salsa de tomate o bechamel y Cocina 5–7 minutos para que todo se integre bien. Apaga y mezcla con la crema de leche.
Para el armado
En una refractaria: una capa de plátano, una capa de pollo y queso, repite hasta terminar, finalizando con queso.
Lleva a horno precalentado a 180 °C por 20–25 minutos, hasta que esté burbujeante y bien gratinada.
Déjala reposar 5 minutos antes de servir y ahora si, a disfrutar.
