Aquí están los ingredientes y la receta para hacer un guanabanazo

Una de las formas más deliciosas y cremosas de disfrutar esta fruta. Refrescante, dulce y perfecta para cualquier momento del día.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
27 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Un poco de la historia de la guanábana

La guanábana es una fruta que se utiliza para realizar bebidas, postres y comer como snack. Su consumo proporciona nutrientes como el zinc, potasio, fósforo, magnesio, hierro, calcio, ácido fólico, vitamina C, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 y mucho más.

Suele utilizarse para hacer jugos e incluso postres donde su textura suave se destaca en el paladar. Hoy, nuestra chef Diana Acevedo, enseña esta receta tradicional en Colombia.

Gastronomía: Colombiana.

No olvides la leche condensada

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 2 tazas de pulpa de guanábana (sin cáscara ni semillas)
  • 1 taza de leche líquida (entera o deslactosada)
  • 1/2 taza de crema de leche
  • 1/2 taza de leche condensada (más al gusto)
  • 2 cucharadas de leche en polvo
  • Hielo al gusto (opcional)
  • Extra de leche condensada para decorar (opcional)

Preparación

Retira la cáscara y las semillas de la guanábana hasta obtener solo la pulpa.

Añade a la licuadora la mitad de la pulpa junto con la leche líquida, la crema de leche, la leche condensada y la leche en polvo.

Una vez licuado, añade la pulpa restante y mezcla a mano o con pulsaciones suaves para que queden trocitos de fruta (¡le da una textura espectacular!).

Sirve frío en un vaso alto. Puedes agregar más leche condensada por encima para un toque extra de dulzura.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

