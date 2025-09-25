Con seis ingredientes prepara este pan de ajo

Resume e infórmame rápido

Un poco de la historia del pan

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite, existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

Gastronomía: Francesa . Acompaña con aceitunas, quesos y jamones Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1/2 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de cilantro

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta

5 tajadas de pan

Queso mozzarella

Preparación

En un bowl, mezcla la mantequilla con el ajo picado, el cilantro, sal y pimienta.

Revuelve bien hasta que todo quede integrado (mezcla con ganas, que quede bien sabroso).

Pon las tajadas de pan en una bandeja.

Unta cada rebanada con una buena cantidad de la mantequilla preparada.

Cubre cada tajada con abundante queso mozzarella.

Lleva a la freidora de aire (air fryer) a 180 °C por 10 minutos, o hasta que el pan esté dorado y el queso bien derretido y burbujeante.

También puedes hacerlo en horno convencional, con la misma temperatura y tiempo aproximado.

Corta en porciones si lo deseas, sirve caliente y disfruta esta delicia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧