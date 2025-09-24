¿Con ganas de chocoflan? Toma nota y prepara la receta

Una verdadera tentación para el paladar. Foto: Getty Images/iStockphoto - FRANCISCO JAVIER MIRANDA CERRO

Un poco de la historia del chocoflan

Aunque no existe la fecha exacta del origen de este postre, expertos en el tema, afirman que se dio antes de Cristo, y que sus primeras apariciones en las mesas de la época fueron gracias a los fenicios, griegos y romanos, que durante ese tipo lo llamaban: Tyropina. Este alimento, por principio dulce y clasificado dentro de los postres más tradicionales del mundo, tuvo su mayo consumo en la Edad Media, específicamente en “Cuaresma”.

Este plato se elabora con la mezcla de huevos, leche y azúcar, la cual deja como resultado una especie de natilla que debe ser refrigerada, para obtener “una textura cremosa y gelatinosa”. En países como Colombia, esta delicia culinaria suele ser confundida con la leche asada,otra propuesta gastronómica a la que se le puede añadir frutas y panela.

Gastronomía: . Refrigera para disfrutar Tiempo de preparación: 50 minutos.

50 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 taza de azúcar

1/2 de taza de agua

Para el flan

1 1/2 de taza de leche evaporada

1 taza de leche condensada

190 gramos de queso crema

1 cucharada de vainilla

5 huevos

Para el pastel de chocolate

1 taza de azúcar

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de vainilla

2 huevos

1 taza de leche

1/2 taza de mantequilla derretida

1 tazas de harina

3/4 de taza de cacao

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato

1 taza de café caliente

Preparación

En una sartén, calienta azúcar con un poco de agua hasta obtener un caramelo dorado. Vierte en el molde.

Licúa todos los ingredientes del flan y pásalos por un colador. Reserva.

Bate los huevos con el azúcar, la sal y la vainilla hasta que dupliquen su volumen. Agrega mantequilla derretida y leche. Incorpora los ingredientes secos tamizados y el café caliente.

Vierte primero la mezcla del flan sobre el caramelo, y con cuidado añade la del bizcocho encima. Hornea a baño maría con agua caliente.

Hornea a 180 °C hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Deja enfriar por al menos 4 horas antes de desmoldarlo.

Una vez frío, desmolda y disfruta esta delicia.

