Arepas doble queso suaves y tostaditas: receta tradicional

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Gastronomía: Latinoamericana .
La mantequilla es el ingrediente infaltable en esta preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 12 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 tazas de harina de maíz precocida
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- Aproximadamente 2 tazas de agua a unos 70 °C
- 200 gramos de queso paipa rallado (u otro queso para arepa)
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Preparación
Mezcla la harina de maíz con la mantequilla, la sal y el azúcar. Agrega el agua caliente (nunca fría) y empieza a integrar.
Amasa muy bien. Al principio la masa parecerá muy húmeda, pero tras unos minutos mejorará su consistencia.
Incorpora una parte del queso rallado y sigue amasando.
Forma canastitas, rellénalas con más queso, sella y dales forma de arepa.
Cocina en una sartén caliente y ligeramente aceitada. Déjalas quietas para que formen buena costra, luego voltéalas para terminar la cocción.
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