Arepas doble queso suaves y tostaditas: receta tradicional

Estas arepas rellenas de queso puedes disfrutarlas también con miel. Foto: Getty Images/iStockphoto - Victor Manuel Mulero Ramirez

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Gastronomía: Latinoamericana . La mantequilla es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 12 minutos.

12 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 tazas de harina de maíz precocida

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

Aproximadamente 2 tazas de agua a unos 70 °C

200 gramos de queso paipa rallado (u otro queso para arepa)

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Preparación

Mezcla la harina de maíz con la mantequilla, la sal y el azúcar. Agrega el agua caliente (nunca fría) y empieza a integrar.

Amasa muy bien. Al principio la masa parecerá muy húmeda, pero tras unos minutos mejorará su consistencia.

Incorpora una parte del queso rallado y sigue amasando.

Forma canastitas, rellénalas con más queso, sella y dales forma de arepa.

Cocina en una sartén caliente y ligeramente aceitada. Déjalas quietas para que formen buena costra, luego voltéalas para terminar la cocción.

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