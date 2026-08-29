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Arepas doble queso suaves y tostaditas: receta tradicional

Con la masa perfecta y con un costra crocante exquisita, ideal para acompañar con chocolate, café o tu bebida favorita.

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@malejabestial / chef
29 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Estas arepas rellenas de queso puedes disfrutarlas también con miel.
Estas arepas rellenas de queso puedes disfrutarlas también con miel.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Victor Manuel Mulero Ramirez
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Gastronomía: Latinoamericana .

La mantequilla es el ingrediente infaltable en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de maíz precocida
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • Aproximadamente 2 tazas de agua a unos 70 °C
  • 200 gramos de queso paipa rallado (u otro queso para arepa)

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Preparación

Mezcla la harina de maíz con la mantequilla, la sal y el azúcar. Agrega el agua caliente (nunca fría) y empieza a integrar.

Amasa muy bien. Al principio la masa parecerá muy húmeda, pero tras unos minutos mejorará su consistencia.

Incorpora una parte del queso rallado y sigue amasando.

Forma canastitas, rellénalas con más queso, sella y dales forma de arepa.

Cocina en una sartén caliente y ligeramente aceitada. Déjalas quietas para que formen buena costra, luego voltéalas para terminar la cocción.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por @malejabestial / chef

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