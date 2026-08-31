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Arepitas de arroz sobrante de ayer con queso

Una receta rápida y económica para aprovechar en los fogones. ¡Manos a la obra!

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
31 de agosto de 2026 - 05:23 p. m.
Disfruta también con un buen pedazo de carne asada.
Disfruta también con un buen pedazo de carne asada.
Foto: Getty Images - Natalia Synenko
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Gastronomía: Latinoamericana .

La rama de cebolla larga aportará sabor a esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz ya cocido) yo usé el que me sobró del día anterior
  • 1/2 taza de queso rallado yo usé queso costeño y media de queso parmesano
  • 1 ramita de cebolla larga
  • 1 huevo
  • Sal y pimienta

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Preparación

En un recipiente pon el arroz y ralla encima el queso costeño y el parmesano.

Agrega el huevo, la cebolla larga, la pimienta y la sal.

Mezcla todo muy bien y amasa por un ratito hasta lograr una masa que se pueda moldear.

Toma porciones de la masa y dales forma de arepita, presionando bien para que queden compactas.

Calienta un chorrito de aceite de oliva en una sartén y sofríe las arepitas por ambos lados hasta que estén doraditas y crujientes.

Retira, deja reposar un momento y sirve. ¡Pura sabrosura!

Para destacar: Arequipe casero al estilo dulce de leche

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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