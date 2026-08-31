Arepitas de arroz sobrante de ayer con queso

Disfruta también con un buen pedazo de carne asada. Foto: Getty Images - Natalia Synenko

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Gastronomía: Latinoamericana . La rama de cebolla larga aportará sabor a esta propuesta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de arroz ya cocido) yo usé el que me sobró del día anterior

1/2 taza de queso rallado yo usé queso costeño y media de queso parmesano

1 ramita de cebolla larga

1 huevo

Sal y pimienta

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Preparación

En un recipiente pon el arroz y ralla encima el queso costeño y el parmesano.

Agrega el huevo, la cebolla larga, la pimienta y la sal.

Mezcla todo muy bien y amasa por un ratito hasta lograr una masa que se pueda moldear.

Toma porciones de la masa y dales forma de arepita, presionando bien para que queden compactas.

Calienta un chorrito de aceite de oliva en una sartén y sofríe las arepitas por ambos lados hasta que estén doraditas y crujientes.

Retira, deja reposar un momento y sirve. ¡Pura sabrosura!

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