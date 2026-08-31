Arepitas de arroz sobrante de ayer con queso

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Latinoamericana .
La rama de cebolla larga aportará sabor a esta propuesta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz ya cocido) yo usé el que me sobró del día anterior
- 1/2 taza de queso rallado yo usé queso costeño y media de queso parmesano
- 1 ramita de cebolla larga
- 1 huevo
- Sal y pimienta
No pierdas de vista: Zucchini a la crema de parmesano fácil y cremoso en 20 minutos
Preparación
En un recipiente pon el arroz y ralla encima el queso costeño y el parmesano.
Agrega el huevo, la cebolla larga, la pimienta y la sal.
Mezcla todo muy bien y amasa por un ratito hasta lograr una masa que se pueda moldear.
Toma porciones de la masa y dales forma de arepita, presionando bien para que queden compactas.
Calienta un chorrito de aceite de oliva en una sartén y sofríe las arepitas por ambos lados hasta que estén doraditas y crujientes.
Retira, deja reposar un momento y sirve. ¡Pura sabrosura!
Para destacar: Arequipe casero al estilo dulce de leche
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧