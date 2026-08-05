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Gastronomía y Recetas

Arroz con atún de lata rápido y económico

Acompaña con yuca frita y ensalada de aguacate.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
05 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve este arroz con tajadas de plátano o papas criollas al romero.
Sirve este arroz con tajadas de plátano o papas criollas al romero.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO
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Gastronomía: Latinoamericana .

Pica cebolla y pimentón para sazonar

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz
  • 2 latas de atún escurrido
  • 4 tazas de agua
  • 1 cebolla picada
  • ½ pimentón picado
  • 2 cucharadas de salsa de tomate
  • 1 cucharada de pasta de ajo
  • 1 cucharadita de comino
  • Aceite de achiote (achote)
  • Sal al gusto

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Para la ensalada de aguacate

1 aguacate en cubos

Vegetales de tu preferencia (tomate, cebolla, pepino)

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Ingredientes para la yuca frita

1 yuca pelada y troceada

Aceite para freír

Sal

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Preparación

Prepara la ensalada mezclando el aguacate y los vegetales con sal, pimienta y aceite de oliva. Reserva en frío.

Sancocha la yuca hasta que esté blanda, escúrrela y luego fríela hasta que quede dorada. Reserva.

En una olla con aceite de achiote, haz un sofrito con la cebolla y el pimentón.

Agrega la salsa de tomate, el comino, la pasta de ajo y el atún de lata; integra bien.

Añade el arroz y el agua, ajusta la sal y cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté seco y cocido.

Sirve el arroz acompañado de la yuca frita y la ensalada de aguacate.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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