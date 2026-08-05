Arroz con atún de lata rápido y económico

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Gastronomía: Latinoamericana .
Pica cebolla y pimentón para sazonar
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 2 latas de atún escurrido
- 4 tazas de agua
- 1 cebolla picada
- ½ pimentón picado
- 2 cucharadas de salsa de tomate
- 1 cucharada de pasta de ajo
- 1 cucharadita de comino
- Aceite de achiote (achote)
- Sal al gusto
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Para la ensalada de aguacate
1 aguacate en cubos
Vegetales de tu preferencia (tomate, cebolla, pepino)
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Ingredientes para la yuca frita
1 yuca pelada y troceada
Aceite para freír
Sal
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Preparación
Prepara la ensalada mezclando el aguacate y los vegetales con sal, pimienta y aceite de oliva. Reserva en frío.
Sancocha la yuca hasta que esté blanda, escúrrela y luego fríela hasta que quede dorada. Reserva.
En una olla con aceite de achiote, haz un sofrito con la cebolla y el pimentón.
Agrega la salsa de tomate, el comino, la pasta de ajo y el atún de lata; integra bien.
Añade el arroz y el agua, ajusta la sal y cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté seco y cocido.
Sirve el arroz acompañado de la yuca frita y la ensalada de aguacate.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧