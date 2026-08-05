Arroz con atún de lata rápido y económico

Sirve este arroz con tajadas de plátano o papas criollas al romero. Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO

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Gastronomía: Latinoamericana . Pica cebolla y pimentón para sazonar Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 tazas de arroz

2 latas de atún escurrido

4 tazas de agua

1 cebolla picada

½ pimentón picado

2 cucharadas de salsa de tomate

1 cucharada de pasta de ajo

1 cucharadita de comino

Aceite de achiote (achote)

Sal al gusto

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Para la ensalada de aguacate

1 aguacate en cubos

Vegetales de tu preferencia (tomate, cebolla, pepino)

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Ingredientes para la yuca frita

1 yuca pelada y troceada

Aceite para freír

Sal

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Preparación

Prepara la ensalada mezclando el aguacate y los vegetales con sal, pimienta y aceite de oliva. Reserva en frío.

Sancocha la yuca hasta que esté blanda, escúrrela y luego fríela hasta que quede dorada. Reserva.

En una olla con aceite de achiote, haz un sofrito con la cebolla y el pimentón.

Agrega la salsa de tomate, el comino, la pasta de ajo y el atún de lata; integra bien.

Añade el arroz y el agua, ajusta la sal y cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté seco y cocido.

Sirve el arroz acompañado de la yuca frita y la ensalada de aguacate.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧