Así preparan el mejor ajiaco de Bogotá en la Cárcel Distrital

Cuando Rosember Ávila Neva cierra los ojos, su ajiaco huele a mazorca. Hoy lo prepara con el recuerdo del pueblo de donde nació y en un lugar donde no existen las ollas pequeñas: el rancho de la Cárcel Distrital de Bogotá. Con tres papas, guascas y mucha memoria, conquistó al jurado de Sabor Bogotá y se quedó con el primer puesto. Conozca la historia detrás del mejor ajiaco de la ciudad.