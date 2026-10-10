 

Así preparan el mejor ajiaco de Bogotá en la Cárcel Distrital

Cuando Rosember Ávila Neva cierra los ojos, su ajiaco huele a mazorca. Hoy lo prepara con el recuerdo del pueblo de donde nació y en un lugar donde no existen las ollas pequeñas: el rancho de la Cárcel Distrital de Bogotá. Con tres papas, guascas y mucha memoria, conquistó al jurado de Sabor Bogotá y se quedó con el primer puesto. Conozca la historia detrás del mejor ajiaco de la ciudad.

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Tatiana Gómez Fuentes

Tatiana Gómez Fuentes

Catalina Mesa Urquijo

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