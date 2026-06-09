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Así se prepara el jamón de cerdo: receta casera

Refrigera toda la noche y desmolda al día siguiente para disfrutar.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
09 de junio de 2026 - 08:10 p. m.
Usa el jamón de cerdo en sándwiches y desayunos para disfrutar.
Usa el jamón de cerdo en sándwiches y desayunos para disfrutar.
Foto: Getty Images - LauriPatterson
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Gastronomía: Latinoamericana .

No olvides la gelatina hidratada en esta receta

  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 libra de carne de cerdo
  • 1 pizca de sal
  • Nuez moscada al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Ajo en polvo al gusto
  • 60 mililitros de agua fría
  • 30 gramos de fécula
  • 12 gramos de gelatina hidratada

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Preparación

Cortar la carne de cerdo a la mitad.

Una mitad se pica en cubos pequeños y la otra se procesa.

Mezclar la carne procesada con sal, nuez moscada, pimienta, ajo en polvo, agua fría, fécula y gelatina hidratada hasta formar una pasta.

Integrar la pasta con la carne picada y poner en un molde con papel parafinado, compactar bien y refrigerar.

Cocinar en olla con agua hasta la mitad del molde hasta que alcance 70 °C internos.

Enfriar y refrigerar toda la noche. Desmoldar al día siguiente para disfrutar.

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Un poco de la historia de la carne de cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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