Ensalada con salmón fresco: receta fácil, saludable y lista en 15 minutos

Disfruta también esta ensalada de salmón añadiendo queso parmesano o crutones. Foto: Silvia Márqu

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Gastronomía: Saludable . Reemplaza las fresas por arándanos para disfrutar Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: . Ingredientes Salmón en cubos

Mix de lechugas al gusto

½ taza de fresas en trozos

¼ de cebolla morada

¼ taza de almendra fileteada

50 gramos de queso mozarella

Paprika y ajo en polvo al gusto

1 cucharada de miel

Ralladura de limón

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para la vinagreta balsámica

1/3 de taza de aceite de oliva

1/3 de taza de vinagre balsámico

Zumo de limón

Sal de ajo

½ cucharadita de mostaza

1 cucharadita de miel

Pimienta al gusto

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Preparación

En un bowl añade el salmón, sal, paprika, pimienta, ralladura de limón y miel. Luego, llévalo a la air fryer por 15 minutos o hasta que esté dorado.

En otro recipiente, agrega el mix de lechugas, fresas, queso mozarella y el salmón.

Enseguida, prepara el aderezo y mezcla todos los ingredientes hasta integrar.

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla bien para que todos los ingredientes se fusionen.

Espolvorea el almendras fileteadas y disfruta.

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Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧