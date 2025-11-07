Así se prepara una salsa blanca para acompañar tus recetas

Añade tocineta a esta salsa blanca para disfrutar. Foto: Getty Images - Liudmila Chernetska

Un poco de la historia de las salsas

El origen de las salsas se asocia con los romanos, ellos utilizaban “garum”, la salsa reina de la cocina romana, en todas sus propuestas gastronómicas, esta tenía una particularidad en esa época: se preparaba con intestinos de pescado y una fusión de especias que se fermentaban al sol, dejando como resultado una mezcla de sabores indescriptibles. Historiadores gastronómicos cuentan que las salsas eran las favoritas del emperador Domiciano, quien utilizaba las charlas políticas del momento para elegir la más conveniente a la hora de ofrecer banquetes en las diferentes épocas de su reinado.

Estas elegidas de la cocina, se caracterizan por ser una mezcla líquida que contiene ingredientes fríos o calientes, y se sirven como acompañante de platos fuertes o comidas rápidas como hamburguesas, pizzas, o perros calientes. Algunas son espesas y funcionan a la perfección como “condimentos líquidos para los alimentos”. Es importante resaltar que las salsas son la primera “prueba” para estudiantes de cocina, durante este proceso es una de las habilidades que deben desarrollar, para ofrecer a los comensales diferentes opciones de texturas, olores, colores, sabores y sensaciones.

Gastronomía: Romana . Para una salsa más ligera, puedes añadir un poco más de leche Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina de trigo

50 gramos de tocineta cocida y picada

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Nuez moscada al gusto

1 taza de leche

Preparación

En una cacerola a fuego bajo, derrite la mantequilla.

Añade la harina y mezcla constantemente para formar una pasta homogénea sin grumos.

Agrega un poco de leche al roux y mezcla bien hasta que no queden grumos.

Añade el resto de la leche poco a poco, mezclando constantemente, hasta obtener una salsa cremosa y suave.

Añade la tocineta cocida y picada.

Sazona con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada al gusto.

Cocina a fuego bajo por 2-3 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que todos los sabores se integren.

